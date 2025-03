Không phải Galaxy hay iPhone, đây là 2 siêu phẩm được vinh danh tại MWC 2025

Triển lãm MWC 2025 đã kết thúc và Giải thưởng Di động Toàn cầu (GLOMO) đã công bố những sản phẩm chiến thắng. 33 giải thưởng trong 7 hạng mục đã được trao. Trong đó, điện thoại thông minh tốt nhất là Google Pixel 9 Pro; sản phẩm tốt nhất trong Triển lãm (Best in Show) gọi tên Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra.

Pixel 9 Pro đã được chọn vì "hiệu suất, đổi mới và dẫn đầu vượt trội" trên thị trường. Sản phẩm đã giành chiến thắng trước các thiết bị như iPhone 16 Pro, Galaxy S24 Ultra, Magic V3 và Vivo X200 Pro trong hạng mục điện thoại thông minh tốt nhất, được ra mắt từ tháng 1/2024 - 12/2024.

Ngoài ra, giải thưởng "Đổi mới đột phá" cũng được trao cho phần cứng và phần mềm cốt lõi bên trong chính các thiết bị. Hạng mục này dành cho các bộ xử lý, máy ảnh, màn hình và các công nghệ khác và Gemini đã giành chiến thắng với AI. Các công nghệ được đề cử khác là Galaxy AI, chip Snapdragon 8 Elite và bản lề gập ba trên Huawei Mate XT.

Google Pixel 9 Pro.

Hạng mục thiết bị tiêu dùng được kết nối tốt nhất là hạng mục đa dạng nhất và dành cho các sản phẩm, tiện ích, dịch vụ, giải pháp và ứng dụng di động. Sản phẩm chiến thắng là Mega Mini Gaming G1. Đây là máy tính mini chơi game với hệ thống làm mát bằng nước nhỏ nhất thế giới, đi kèm bộ xử lý Intel Core i9-13900H và GPU GeForce RTX 4060. Sản phẩm có giá 1.699 USD (khoảng 43,33 triệu đồng) và đã có mặt trên thị trường trong nhiều tháng.

Hạng mục Best in Show dành cho các sản phẩm và thiết bị xuất sắc nhất cũng được công bố tại Mobile World Congress. Không ít thiết bị đã được giới thiệu tại Gran Via ở Barcelona (Tây Ban Nha) ​​nhưng Xiaomi 15 Ultra là sản phẩm hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng. Chiếc smartphone cao cấp này đang được bán với giá 31,99 triệu đồng (bản 512GB) tại Việt Nam.