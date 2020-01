iPhone 7 giá từ 4,6 triệu đồng có đáng mua hay không?

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Nếu đang suy nghĩ để mua một smartphone mới và chán ngấy với các lỗi từ các thiết bị Android, iPhone của Apple rất đáng giá.

Chọn iPhone sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và ngân sách của mỗi người. Có điều kiện kinh tế, dòng iPhone 11 Pro giá từ 26 triệu đồng trở lên khá thú vị, còn không thì iPhone XR giá từ 16 triệu đồng cũng đáng xem. Tuy nhiên, một chiếc iPhone 7 giá khoảng từ 7 triệu đồng lại là cái tên chú ý cho những người có tài chính hạn chế.

iPhone 7 có giá khoảng từ 7 triệu đồng cho sản phẩm mới hơi khó tìm, nhưng người dùng có thể tìm mua các mẫu mới 99% với giá khoảng từ 4,6 triệu đồng. Phổ biến hơn là iPhone 7 Plus có giá từ 11 triệu đồng cho sản phẩm mới. Các mức giá này tương đương với những chiếc điện thoại Android tầm trung trên thị trường.

Trong khi iPhone 7 có camera đơn phía sau thì iPhone 7 Plus có camera kép phía sau, mang lại hiệu ứng làm mờ nền. Chúng cùng tích hợp chip A10 Fusion nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ smartphone thông thường nào trên thị trường. Máy hỗ trợ iOS 13 - lý do chính để mua iPhone 7.

iPhone 7 có kích thước nhỏ gọn và mỏng hơn so với các smartphone cao cấp mới đây của Apple. Nó hỗ trợ Touch ID tích hợp trong nút Home nhanh hơn so với Face ID, được đánh giá là tối ưu cho nhu cầu của mọi người. Hiệu năng của iPhone 7 và 7 Plus là tốt nhất về đa nhiệm, tốc độ và cài đặt ứng dụng so với nhiều thiết bị Android có tuổi thọ cách đây 2 năm.

Bởi vì iPhone 7 mang lại hiệu năng hoàn hảo cho người dùng trung bình, cùng với mức giá thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone mới nhất. Dẫu vậy, nếu đủ tiền để mua một iPhone 11, người dùng nên mua sản phẩm này để có thể khám phá thêm các chức năng mới nhất do Apple cung cấp.

Đối với những ai quan tâm đến bản cập nhật iOS, người dùng nên suy nghĩ kỹ khi chọn iPhone 7 vì nhiều khả năng điện thoại sẽ không còn được cập nhật lên iOS 15 mà Apple ra mắt vào năm 2021, tức không thể tận hưởng những trải nghiệm phần mềm iOS mới nhất.

