iPhone 7 được giảm giá xuống chỉ còn mức khởi điểm 3,3 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhằm kích thích nhu cầu mua sắm, nhiều cửa hàng đã bắt đầu giảm giá iPhone 7 xuống mức khởi điểm 3,3 triệu đồng.

3,3 triệu đồng là mức giá được các cửa hàng áp dụng cho bản khóa mạng của iPhone 7 32 GB like new, có nghĩa người dùng phải sử dụng SIM ghép. Mặc dù giá rẻ nhưng sự rủi ro dành cho các phiên bản like new là khá cao khi mà Apple khóa ICID, những chiếc iPhone sẽ không còn có thể sử dụng được nữa.

Trong trường hợp muốn “ăn chắc mặc bền”, người tiêu dùng có thể chọn phiên bản iPhone 7 32 GB mở khóa với giá được các nhà bán lẻ tại Việt Nam chào bán từ 4,7 triệu đồng. Phiên bản có bộ nhớ trong 128 GB của iPhone 7 sẽ bắt đầu từ 5,4 triệu đồng. Nếu muốn camera kép và màn hình to hơn, iPhone 7 Plus có giá từ 7,6 triệu đồng cho bản like new và bộ nhớ trong 32 GB.

Được biết, iPhone 7 là một trong những smartphone có doanh số khá tốt tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại nhờ nhiều tính năng nổi bật như màn hình kích thước tương tự iPhone 8 (iPhone 7 Plus có màn hình tương tự iPhone 8 Plus), bao gồm cả độ phân giải màn hình. Đây cũng là smartphone đầu tiên của Apple áp dụng thiết lập camera kép (7 Plus) mở ra xu hướng chụp ảnh portrait đầy nghệ thuật.

Về cấu hình, iPhone 7 đi kèm chip Apple A10 Fusion “cây nhà lá vườn” và RAM 2 GB cho hiệu năng xử lý mạnh mẽ (7 Plus có RAM 3 GB). Phía sau iPhone 7 đi kèm camera 12 MP khẩu độ f/1.8 (7 Plus có thêm cảm biến phụ 2 MP cho hiệu ứng nền mờ) hỗ trợ chống rung quang học. Mặt trước máy đi kèm camera 7 MP cho nhu cầu chụp ảnh selfie với chất lượng khá tốt. Đây là mẫu smartphone đầu tiên của Apple nói lời khai tử với jack âm thanh 3.5 mm.

