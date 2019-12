Báo động: iPhone 7 và Galaxy S8 phát ra bức xạ cao ngất

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Apple, Samsung đã bị kiện vì các điện thoại của 2 hãng này giải phóng bức xạ quá mức quy định.

Vào tháng 8 năm nay, tờ nhật báo Chicago Tribune đã công bố kết quả của một cuộc điều tra cho thấy mức độ phóng xạ RF từ 4 đơn vị iPhone 7 của Apple vượt quá giới hạn pháp lý. Ngoài ra, cuộc điều tra cho thấy con số này nhiều gấp đôi con số thử nghiệm mà Apple đưa ra.

Đáng chú ý, tình trạng báo động này không chỉ diễn ra trên iPhone: kết quả thử nghiệm trên Samsung Galaxy S8 còn đáng sợ hơn. Giới hạn bức xạ của FCC là 1,6 watt/kg trung bình. Lượng bức xạ do Galaxy S8 tạo ra từ khoảng cách 2 mm là 8,22W / kg thực sự đã gây sốc. Điều này có nghĩa là nếu người dùng Galaxy S8 đặt điện thoại vào túi áo sơ mi hoặc quần có thể sẽ nhận được nhiều bức xạ gấp nhiều lần so với khuyến nghị của chính phủ.

Ở mức 2 mm, đa số 11 điện thoại được thử nghiệm trên giấy đều vượt quá giới hạn pháp lý. Nhưng các nhà sản xuất vẫn “lọt lưới”. Các giới hạn pháp lý được đặt ra vào những năm 1990 khi hầu hết mọi người đều đeo điện thoại trên một chiếc đai đeo cách xa da 25 mm nên khoảng cách đó trở thành tiêu chuẩn để thử nghiệm.

Giờ đây, một thông cáo báo chí do Công ty luật Fegan Scott đưa ra đã tuyên bố: hai vụ kiện tập thể riêng biệt chống lại Apple và Samsung đang được hợp nhất thành một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Mỹ ở quận Bắc California, San Francisco. Phía nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc các bị cáo phải trả tiền theo dõi y tế và tiền bồi thường thiệt hại.

29% thanh thiếu niên Mỹ thường xuyên để điện thoại trên giường khi ngủ

Vụ kiện đã được đệ trình sau khi công ty luật thuê một phòng thí nghiệm được công nhận bởi FCC, xác nhận rằng bức xạ tần số vô tuyến (RF) từ điện thoại của Apple và Samsung đã vượt quá giới hạn pháp lý theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Đối tác quản lý của FeganScot, Beth Fegan, cũng là luật sư biện hộ khẳng định, các nhà sản xuất điện thoại như Apple và Samsung cần phải chịu trách nhiệm vì đã lừa người tiêu dùng về lượng bức xạ RF được phát ra bởi thiết bị cầm tay của họ khi chúng ở gần da.

iPhone 8 phát ra bức xạ khá cao khi ở gần da người.

Thông cáo báo chí lưu ý rằng ở khoảng cách 2 mm, cả iPhone 8 và Galaxy S8 đều phát ra bức xạ RF gấp đôi mức cho phép. Tại 0mm, bức xạ phát ra bởi iPhone 8 gấp 5 lần so với giới hạn cho phép trong khi Galaxy S8 phát ra gấp 3 lần bức xạ so với giới hạn pháp lý ở khoảng cách đó. Các dòng điện thoại khác được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm FCC bao gồm iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Galaxy S8, Galaxy S9 và Galaxy S10.

Điều đáng lo ngại là nghiên cứu chỉ ra rằng 96% người Mỹ sở hữu điện thoại di động và 81% sử dụng điện thoại thông minh. Thậm chí có tới 29% thanh thiếu niên Mỹ thường xuyên đặt smartphone trên giường ngủ. Tình trạng này có lẽ xảy ra rất phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.

Cô Beth Fegan cho hay: "Chủ sở hữu điện thoại thông minh cần biết rằng mức độ bức xạ RF từ điện thoại thông minh khi chạm vào da hoặc gần với cơ thể sẽ không an toàn. Hàng loạt các email và cuộc gọi từ những người tiêu dùng liên quan đã tăng lên khi có nhiều nghiên cứu được đưa ra, và mục tiêu của chúng tôi là Apple và Samsung cần nhận thức được mức độ phóng xạ cao đáng báo động từ các sản phẩm của họ trên thị trường."

