iPhone 15 Ultra xuất hiện đẹp hết nước chấm

Hình ảnh kết xuất được chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên Twitter, Ice Universe, cho thấy iPhone 15 Ultra (hoặc iPhone 15 Pro Max) thực sự là sản phẩm cao cấp được chờ đợi. Đó là chiếc iPhone dày nhất kể từ iPhone 4S với độ sâu 8,25 mm, tăng đáng kể so với 7,85 mm của iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Ultra là sản phẩm cao cấp nhất nhất trong gia đình iPhone 15.

Tuy nhiên, nếu tính cả phần lồi camera, Ice Universe tuyên bố rằng iPhone 15 Ultra sẽ có kích thước 11,84 mm, mỏng hơn so với iPhone 14 Pro Max (12,03 mm). Kích thước tổng thể của điện thoại cũng sẽ mỏng hơn một chút khi nhìn vào thông số kỹ thuật đăng tải. Cụ thể, iPhone 15 Ultra có kích thước 159,86 x 76,73 x 8,25 mm, trong khi iPhone 14 Pro Max là 160,7 x 77,6 x 7,85 mm.

Cái nhìn kết xuất rõ ràng hơn về thiết kế iPhone 15 Ultra.

Ice Universe không chắc liệu Apple sẽ đặt thương hiệu cho điện thoại mới là Pro Max hay Ultra vì cả hai tên đều đã được đồn đại. Tuy nhiên, thiết kế được giới thiệu ở đây đủ khác biệt để chiếc điện thoại được đồn đại khoác trên mình cái tên Ultra.

Dựa trên các hình ảnh, phần ốp camera sẽ mỏng hơn đáng kể so với camera trên iPhone 14 Pro Max, điều này có thể giúp iPhone 15 Ultra tiện dụng hơn nhiều. iPhone 14 Pro Max hơi dày hơn ở phần trên, phần lớn là do phần lồi camera khổng lồ nhô ra hơn 4 mm so với vỏ sau. Apple có thể cần phải làm cho điện thoại dày hơn do ống kính zoom kính tiềm vọng được đồn đại có thể dành riêng cho iPhone 15 Ultra.

Một số thông số kích thước so sánh giữa iPhone 15 Ultra và iPhone 14 Pro Max.

Mặc dù màn hình có thể sẽ có cùng kích thước 6,7 inch như iPhone 14 Pro Max, nhưng viền dường như đã được giảm đáng kể, mang lại cảm giác đắm chìm hơn cho điện thoại. Ngoài ra, Ice Universe tuyên bố rằng các mặt sẽ chuyển từ thép không gỉ sang hợp kim titan như Apple Watch Ultra, và nó sẽ không có nút vật lý - cả hai tính năng đã được đồn đại trước đó. Giống như phần còn lại của dòng iPhone 15, cổng Lightning sẽ được thay thế bằng USB-C.

Chiều dài của iPhone 15 Ultra ngắn hơn một chút.

Báo cáo từ 9to5Mac gần đây cho biết Apple sẽ cung cấp màu độc quyền cho dòng iPhone 15 cao cấp là đỏ đậm, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu Apple có thể áp dụng màu cho vỏ titan hay không.