Huawei giới thiệu bộ ba laptop MateBook và màn hình MateView SE

Huawei vừa giới thiệu một loạt sản phẩm văn phòng thông minh cho người tiêu dùng ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Huawei MateBook X Pro, Huawei MateBook D 16 và Huawei Mateview SE. Các sản phẩm của Huawei năm nay sở hữu những đổi mới về thiết kế, chất lượng hiển thị, hiệu suất, kết nối và tương tác.

Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro.

Huawei MateBook X Pro sở hữu thân bằng kim loại, sử dụng hợp kim magiê trong thiết kế nguyên khối hoàn toàn CNC khiến máy tính xách tay chỉ nặng 1,26kg. Màn hình FullView 14,2 inches của máy đã đạt chứng nhận Eye Comfort 3.0 đầu tiên trên thế giới do TÜV Rheinland cấp và công nghệ màu phổ quát nhất quán, Huawei cho biết.

Tất cả các máy tính xách tay Huawei MateBook X Pro đều được chứng nhận bởi Intel Evo và đi kèm với bộ vi xử lý Core thế hệ thứ 12, có chế độ hiệu suất 30W xử lý các tác vụ chuyên sâu và Super Turbo tối ưu hóa hệ thống với Windows. Tính năng Camera AI mới cho phép tạo ra không gian họp trực tuyến và tính năng Siêu thiết bị (Super Device) kết hợp cùng với các cử chỉ tương tác sáng tạo.

Huawei MateBook D 16 và Matebook 14

Huawei MateBook D 16.

Huawei MateBook D 16 là thành viên mới nhất trong dòng Huawei MateBook D với nhiều nâng cấp lớn. MateBook D 16 sở hữu màn hình 16 inches, dày 18,4mm và trọng lượng 1,7kg. Được trang bị Ăng-ten Metaline Huawei, MateBook D 16 là máy tính xách tay đầu tiên có thể cải thiện tỉ lệ chuyển đổi tín hiệu lên 56% và tạo điều kiện truy cập Internet tốc độ cao. Mẫu Huawei MateBook D 16 có đầy đủ các tính năng tiên tiến, bao gồm Super Device, 16GB RAM, nút nguồn vân tay và sạc nhanh.

Dòng Huawei MateBook bao gồm các mẫu máy tính xách tay Huawei MateBook 16s, Huawei MateBook 14s và Huawei MateBook 14. Tất cả các máy tính xách tay này đều được trang bị bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 12, cung cấp khả năng sáng tạo ở cấp độ chuyên nghiệp và chức năng văn phòng cao cấp. Huawei MateBook 16s sở hữu bộ xử lý i9-12900H đạt chứng nhận Evo của Intel, màn hình cảm ứng 2,5K rộng 16 inches và camera AI 1080p; trong khi Huawei MateBook 14s và Huawei MateBook 14 đi kèm với màn hình FullView 14 inches và tỉ lệ khung hình 3:2, cũng chạy chip Intel Core thế hệ thứ 12 và 16GB RAM.

Huawei MateView SE

Huawei MateView SE.

Huawei MateView SE là màn hình 23,8 inches có tỉ lệ so với thân máy là 92%, đạt gam màu P3 90% và gam màu sRGB 100%. Nó có chế độ "Đọc sách điện tử" tạo ra hiệu ứng mực in trên giấy biểu tượng, tối ưu cho việc chỉnh sửa và đọc trong thời gian dài. Màn hình MateView SE đã đạt được chứng nhận TÜV Rheinland về phát thải ánh sáng xanh yếu và không có hiện tượng nhấp nháy, đồng thời nhận được chứng nhận về mức độ thị giác mệt mỏi thấp đầu tiên do SGS cấp.

Phiên bản đế xoay có hỗ trợ điều chỉnh xoay trục từ 00 đến 900 theo trục thẳng đứng 0mm đến 110mm, điều chỉnh độ cao lên xuống, điều chỉnh góc độ từ -50 đến 180 và gắn tường VESA. Các điều chỉnh dễ dàng về góc nhìn này giúp người dùng duy trì được tư thế có lợi cho sức khỏe, đồng thời giúp giảm thiểu áp lực cho mắt.

Giá bán lẻ đề nghị của Matebook D16 là 23,99 triệu đồng, MateBook 14 là 25,99 triệu đồng, còn MateView SE có giá 4,99 triệu đồng. Ngoài ra, Huawei không công bố việc kinh doanh MateBook X Pro tại Việt Nam.

