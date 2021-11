HOT: Sắp có tới 4 điện thoại Nokia mới, giá tầm trung

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Các nguồn tin mới nhất đã hé lộ hình ảnh của 4 chiếc điện thoại Nokia, hai trong số đó có thiết kế mới.

Mới đây, nguồn tin Evan Blass đã chia sẻ hình ảnh của 4 chiếc điện thoại thông minh Nokia mới. Và mặc dù tên gọi, số model của chúng chưa được tiết lộ nhưng hình ảnh đã cho thấy một sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế.

Nokia N150DL.

Đầu tiên là Nokia N150DL và Nokia N1530DL. Hai thiết bị có liên quan rõ ràng với nhau, chúng có camera lồi ở phía trên bên trái, có hình chữ nhật bo cạnh được chia thành hai phần rõ ràng. Với thiết kế camera selfie “giọt nước” và viền màn hình khá dày, đây có lẽ là những thiết bị tầm trung. Việc tích hợp máy quét dấu vân tay ở cạnh bên cho thấy chúng sẽ được trang bị màn hình LCD. Đồng thời, cặp smartphone này vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm ở cạnh trên cùng.

Nokia N1530DL.

Nokia N151DL có một camera sau hình tròn, đây là thiết kế đã được HMD Global sử dụng cho hầu hết các điện thoại thông minh của hãng hiện nay. Nhiều khả năng, chiếc smartphone này chỉ có 1 camera sau, không có máy quét dấu vân tay và viền màn hình tương đối dày.

Nokia N151DL.

Cuối cùng, Nokia N152DL có thể là điện thoại dòng C, chạy hệ điều hành Android Go Edition. Thiết kế của máy rất giống với Nokia C1 và Nokia C01 Plus, cũ hơn một vài năm so với xu hướng hiện tại (dòng Nokia C thường có giá phải chăng).

Nokia N152DL.

Hiện vẫn chưa có tin tức gì về thời điểm 4 chiếc điện thoại Nokia này sẽ chính thức ra mắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về những sản phẩm này trong các tin bài sau. Mời quý độc giả đón đọc.

