Hãy cẩn thận với thói quen này mỗi khi sử dụng máy giặt

Nhiều người không quan tâm nhiều đến lượng đồ giặt mỗi lần sử dụng mà chủ yếu tập trung vào số lượng quần áo bẩn mà họ bỏ vào máy giặt càng nhiều càng tốt. Họ cho rằng việc làm này không ảnh hưởng nhiều vì thùng máy giặt lớn và có khả năng tải cao. Tuy nhiên, một sự cố mới đây được người dùng mạng xã hội chia sẻ có thể khiến mọi người suy nghĩ lại.

Bỏ quá nhiều quần áo vào trong máy giặt có thể nhanh chóng làm giảm tuổi thọ của máy.

Được chia sẻ trên mạng trang cộng đồng về trang trí nhà cửa trên Facebook, một người dùng nói rằng sau khi hoàn tất quy trình khử trùng đầu tiên, người này muốn lấy ra một vài bộ quần áo nhưng không thể mở được cửa máy giặt. Sau khi điều chỉnh chức năng khử trùng, hộp chứa nước giặt của máy bỗng nhiên bốc ra khói và thậm chí còn có mùi khét. Người này cho biết điều đó diễn ra sau khi bản thân cho rất nhiều quần áo vào máy giặt cửa trước.

Sau khi phát hiện, người này đã ngay lập tức cho dừng hoạt động của máy giặt và chia sẻ lên mạng để nhờ sự hỗ trợ. Dựa vào những gì xảy ra, một số người cho biết việc khói bốc ra là do trục của máy giặt bị ngắt kết nối với nguyên nhân do máy giặt bị quá tải trong thời gian dài. Ngoài ra, do cửa của máy giặt về cơ bản không thể mở được trong quá trình hoạt động. Trong trường hợp bị mắc kẹt, việc mở khóa cửa trước cần được thực hiện dựa vào các hướng dẫn của từng loại máy giặt mà không được tự mình thử.

Các máy giặt cửa trên công suất lớn sẽ tốt hơn cho các gia đình có nhiều thành viên.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu gia đình có đông người và cần xử lý một lượng lớn đồ giặt mỗi ngày, mọi người có thể cân nhắc sử dụng máy giặt lồng đứng công suất lớn. Đồng thời, mỗi máy giặt đều có giới hạn giặt được chỉ định. Nếu cho quá nhiều đồ vào cùng một lúc sẽ chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giặt, thậm chí có thể khiến lồng giặt bị quá tải và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy giặt.

Ngoài việc chú ý đến giới hạn công suất trên của máy giặt, người dùng cũng cần có kiến ​​thức về thứ tự đặt quần áo. Theo đó, người dùng nên cho quần áo nặng vào máy giặt trước, sau đó cho quần áo nhẹ như đồ lót và tất. Điều này có thể làm tăng trọng tâm ở đáy máy giặt và nâng cao hiệu quả quay của con lăn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đặt quần áo bị ố màu ở phía dưới để tránh vết bẩn lây sang quần áo khác. Tất nhiên, quần áo không nên cho trực tiếp vào máy giặt mà cần giặt tay trước vì điều này có thể khiến vi khuẩn sinh sôi trong máy giặt.

Người dùng cũng nên tuân theo quy tắc thứ tự khi bỏ đồ vào máy giặt.

