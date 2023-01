Cảnh báo đến hàng triệu chủ sở hữu TV và máy giặt

Các chuyên gia khẳng định các tùy chọn thông minh đắt tiền có thể không hoạt động lâu như những gì mọi người mong đợi vì các bản cập nhật quan trọng bị dừng. Thiếu hỗ trợ có nghĩa tin tặc có thể lợi dụng để tấn công vào các thiết bị này.

Nhiều tính năng thông minh xuất hiện trên các thiết bị hiện đại cho phép người dùng làm những việc như điều khiển chu trình giặt bằng smartphone hoặc bằng giọng nói của mình thông qua Alexa.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Which? đã khảo sát 119 thương hiệu để tìm hiểu về thời gian hỗ trợ cho các sản phẩm thiết bị thông minh của họ. Kết quả cho thấy, máy rửa bát LG có thể mất hỗ trợ chỉ 2 năm sau khi ra mắt, mặc dù tuổi thọ ước tính của máy rửa bát là 13 năm.

Tương tự, TV thông minh và máy giặt của hãng chỉ được hỗ trợ đảm bảo trong 2 năm kể từ khi ra mắt. Tuổi thọ ước tính của TV và máy giặt lần lượt là gần 7 năm và 11 năm. LG cho biết với Which? rằng TV của họ có thể được hỗ trợ tới 5 năm đối với các lỗ hổng bảo mật quan trọng.

Which? cũng phát hiện ra rằng Sony chỉ cung cấp hỗ trợ đảm bảo cho TV thông minh của họ trong 2 năm kể từ khi ra mắt, trong khi đối với TV thông minh của Samsung là 3 năm. Trong khi đó, HP đảm bảo hỗ trợ máy in thông minh của mình trong 3 năm, mặc dù tuổi thọ ước tính của máy in phun là 13 năm.

Which? cho biết họ không nhận được phản hồi từ các thương hiệu tên tuổi, bao gồm AEG, Apple, Epson, Hoover và Whirlpool. Nhưng một số công ty như Hisense và Miele đã cam kết sẽ hỗ trợ trong 10 năm, cho thấy các thiết bị không cần phải từ bỏ quá sớm.

Đại diện Which? cho rằng thật không công bằng khi các nhà sản xuất bán những sản phẩm đắt tiền đáng lẽ phải tồn tại trong nhiều năm rồi lại bỏ chúng. Điều này có nghĩa là sản phẩm có thể mất đi các tính năng phù hợp với mức giá đắt đỏ trong khi lại có khả năng tạo ra rủi ro bảo mật hoặc làm tăng thêm chất thải điện nếu nó phải được thay thế.

“Các nhà sản xuất phải bắt đầu trò chơi của họ và cung cấp các bản cập nhật công nghệ quan trọng cho các sản phẩm thông minh của họ lâu hơn, nếu không, chính phủ nên xem xét can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực này, bao gồm cả việc chỉ định số năm tối thiểu mà các sản phẩm này phải được hỗ trợ”, hãng nghiên cứu này cho biết.

