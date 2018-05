Hàng loạt iPhone X bất ngờ bị nứt kính phủ camera: nguyên nhân do đâu?

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Khá nhiều người dùng iPhone X trên khắp thế giới đang phản ánh tình trạng smartphone của họ bất ngờ bị nứt lớp kính phủ camera.

Từ tháng 1/2018, khá nhiều các cáo buộc Apple xuất hiện trên các cộng đồng, forum người sử dụng trên khắp thế giới. Những cáo buộc này liên quan tới lớp kính phủ bên ngoài camera chính của iPhone X bỗng dưng bị nứt.

Mặt kính phủ camera iPhone X bị nứt một cách bất thường và không được bảo hành.

Apple cung cấp dịch vụ thay kính phủ với chi phí 99 USD cho những trường hợp được AppleCarre+ bảo hành. Tuy nhiên, trường hợp nứt vỡ này không nằm trong gói bảo hành mà Apple cung cấp, và do đó, người dùng phải trả 549 USD cho việc thay thế mặt kính này - chi phí bằng giá của một chiếc smartphone cận cao cấp trên thị trường.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như vấn đề nút vỡ là do người dùng làm rơi, tuy nhiên, một lượng không nhỏ khẳng định rằng họ không hề làm rơi điện thoại của mình trước đó.

Vậy tại sao mặt kính lại bị nứt khi người dùng không hề làm rơi? Một số ý kiến cho rằng đó là do nhiệt độ. Khuyến cáo từ Apple cho biết người dùng chỉ nên sử dụng iPhone X trong mức nhiệt độ từ 0 - 35 độ C, và nên ngưng sử dụng ở mức nhiệt thấp hơn -20 độ C hoặc cao hơn 45 độ C. Tuy nhiên, một số người cũng cho biết họ đã sử dụng iPhone X ở ngoài những mức nhiệt độ khuyến cáo mà không gặp tình trạng này.

Apple khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng iPhone X trong khoảng từ 0 - 35 độ C.

Do đó, yếu tố về nhiệt độ được nhiều người loại trừ. Một trong những thành viên trong cộng đồng Apple cho rằng "điều này rõ ràng là lỗi liên quan tới thiết kế hoặc vật liệu sử dụng".

Nhìn chung, không biết là lỗi này liên quan đến nguyên nhân nào nhưng rõ ràng Apple vẫn là đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan tới vấn đề này.