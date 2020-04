Giải mã máy quét LiDAR trên iPad Pro 2020

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Mới đây, một nhà phát triển ứng dụng đã tiến hành phân tích máy quét và camera LiDAR trên iPad Pro 2020, đưa ra những kết luận bất ngờ.

Mới đây, Sebastian de With, nhà phát triển ứng dụng camera Halide trên iPhone đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về camera trên iPad Pro 2020 và cảm biến LiDAR. Theo ông, camera của iPad Pro 2020 thua kém hơn nhiều so với camera của iPhone 11 hiện tại. Ngoài ra, so sánh ảnh chụp với iPad Pro 2020 và iPad Pro 2018 cho thấy rất ít sự khác biệt hoặc cải tiến giữa chúng.

Cảm biến LiDAR trên iPad Pro 2020 chưa có nhiều ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh những thay đổi nhỏ trong xử lý ảnh qua phần mềm, không có nhiều cải thiện trong bộ phận camera trên iPad Pro kể từ năm 2018. Các cảm biến và ống kính camera gần như giống hệt nhau giữa hai mẫu iPad Pro. Thêm vào đó, ông de With còn khẳng định rằng camera của iPad Pro mới có thể so sánh gần nhất với camera trên iPhone 8 và vẫn là một cụm camera tuyệt vời.

Ống kính siêu rộng trên iPad Pro rộng hơn một chút so với ống kính được tìm thấy trên dòng iPhone 11, chênh lệch 1mm. Đồng thời, độ phân giải của camera này chỉ ở mức 10 megapixel, thấp nhất so với các camera trên iPhone (trước iPhone 6). Tất nhiên, số megapixel chỉ là một yếu tố trong hình ảnh và không đồng nghĩa với chất lượng hình ảnh kém hơn hoặc tốt hơn. Nói ngắn gọn hơn, iPhone 11 và iPhone 11 Pro có cảm biến tốt hơn đáng kể so với iPad Pro năm nay.

So sánh ảnh chụp giữa iPhone 11 Pro và iPad Pro 2020.

Về cảm biến độ sâu LiDAR, đây là công nghệ chụp ảnh mới đầu tiên xuất hiện trên iPad trước iPhone. Nhờ cảm biến này, các ứng dụng thực tế tăng cường (AR) sẽ không còn cần hiệu chỉnh ban đầu nữa, giúp iPad có thể quét một khu vực nhất định và cảm biến có thể được sử dụng cho trải nghiệm AR liền mạch và trơn tru hơn. Từ việc chiếu phim trong một căn phòng đến đo khoảng cách và thậm chí cả đo chiều cao của con người.

Tuy nhiên, đây không phải là một cảm biến thích hợp để sử dụng cho các cải tiến hình ảnh, chẳng hạn như cải tiến chế độ chân dung. Nhà phát triển nhấn mạnh rằng LiDAR sẽ hữu ích trong tương lai khi phát triển cùng machine learning - học máy.

Cận cảnh camera của iPad Pro 2020.

Cảm biến LiDAR sẽ giúp cho iPad Pro 2020 khả năng cảm nhận không gian ba chiều, mặc dù hiện tại đầu ra vẫn không đủ chính xác để quét một vật thể 3D và gửi đến máy in 3D. Hiện tại, ứng dụng Halide trên iPhone đã cho phép người dùng nắm bắt dữ liệu độ sâu thô của LiDAR.

Cho tới thời điểm này, giới công nghệ vẫn chưa thấy Apple và các nhà phát triển ứng dụng tận dụng tối đa được cảm biến này như thế nào. Về lâu về dài, có lẽ cảm biến LiDAR sẽ được sử dụng để quét và tạo ra các môi trường thực tế tăng cường.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/giai-ma-may-quet-lidar-tren-ipad-pro-2020-1079936.html