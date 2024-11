Giá iPhone 15 series tháng 11/2024: Bản Pro Max giảm thêm

Đầu tháng 11/2024, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 16 series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại chờ đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại nổi bật của năm trước.

iPhone 15 Pro Max đang có giá dễ tiếp cận hơn iPhone 16 Pro Max.

Ghi nhận vào ngày 7/11, giá iPhone 15 chính hãng tại các đại lý ủy quyền (AAR) đã có sự điều chỉnh. Tuy mức biến động không quá lớn nhưng khá "loạn nhịp" khi có dòng tăng, dòng giảm và dường như việc tăng/giảm này không có quy luật chung của các AAR. Các hệ thống bán lẻ đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhau và theo nhu cầu thị trường, tạo ra mức giá ưu đãi khá sát sao.

Cụ thể, giá bán của iPhone 15 series trên kệ hàng TGDĐ và FPT Shop hiện đang có xu hướng cao hơn so với các đối thủ khác. Chẳng hạn, mẫu iPhone 15 Pro Max 1TB đang được CellphoneS niêm yết với giá 40,99 triệu đồng, lần lượt rẻ hơn 100.000 đồng so với TGDĐ và rẻ hơn 600.000 đồng so với FPT Shop.

So với mẫu iPhone 16 Pro Max 1GB có giá 46,99 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng khi chọn mua iPhone 15 Pro Max ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để "lên đời" iPhone 15 Pro Max. Bởi vì so với tháng trước, các mức giá nói trên của TGDĐ, FPT Shop và CellphoneS đều đã giảm thêm, nhưng mức giảm không đáng kể.

Phiên bản iPhone 15 Pro 256GB hiện đang được bán với mức giá 28,49 triệu đồng tại TGDĐ. Sản phẩm này đang có giá thấp hơn tại CellphoneS, còn 28,39 triệu đồng. Ngoài ra, hầu hết các mẫu iPhone khác thuộc dòng iPhone 15 series tại CellphoneS cũng đều đang ngang giá hoặc rẻ hơn so với hai "ông lớn" TGDĐ và FPT Shop, ngoại trừ iPhone 15 Pro 128GB cao hơn 100.000 đồng.

Bình luận về giá iPhone 15 series tháng 11/2024, đại diện CellphoneS cho biết: "Dựa vào lượng hàng hoá hiện tại các cửa hàng, cũng như đợt điều chỉnh giá iPhone 15 series lần gần đây, CellphoneS chưa có kế hoạch điều chỉnh giá mạnh so với tháng trước".

Theo vị đại diện, để có thể mua iPhone 15 series với giá tốt hơn, iFan có thể chờ đón chương trình Black Friday - là một trong những chương trình thường niên lớn nhất năm tại các AAR. Khi đó, mức giá của nhiều model sẽ được điều chỉnh khá tốt, không chỉ riêng iPhone mà còn MacBook, iPad, AirPods,...

Bảng giá iPhone 15 series cuối tháng 11/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS iPhone 15 128GB 19,79 19,69 19,69 256GB 22,99 22,89 22,89 512GB - - - iPhone 15 Plus 128GB 22,79 22,69 22,69 256GB 25,99 25,89 25,89 512GB 29,99 - - iPhone 15 Pro 128GB 25,59 - 26,69 256GB 28,49 28,39 28,39 512GB 33,49 32,99 - 1TB - 38,49 - iPhone 15 Pro Max 256GB 29,59 29,49 29,49 512GB 34,99 34,99 34,99 1TB 41,09 41,59 40,99

* Giá tham khảo ngày 7/11.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.

