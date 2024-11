Giá iPhone 16 series tháng 11/2024: Giảm thêm nữa, hàng đủ đầy

Sau hơn 1 tháng lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 16 series hiện vẫn đang neo ở mức cao. Tuy nhiên, tùy mỗi nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, sau khi áp dụng các ưu đãi (giảm giá trực tiếp, giảm giá qua kênh thanh toán, giảm giá thu cũ - đổi mới, quà tặng,...) thì giá cuối có thể tốt hơn.

Một iFan đang mở hộp iPhone 16.

Ghi nhận vào ngày 4/11, các sản phẩm iPhone 16 series, đặc biệt là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã về nhiều hơn so với thời điểm mới mở bán nên ở trạng thái sẵn hàng. Nhìn chung, tất cả các AAR trong khảo sát đều đang có giá ưu đãi tốt hơn nhiều so với thời điểm ghi nhận nửa cuối tháng trước.

Cụ thể, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tùy phiên bản dung lượng sẽ có giá giảm trực tiếp từ vài trăm ngàn đồng cho tới hơn 2 triệu đồng so với giá gốc, chưa tính các ưu đãi khác. Dịp này, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max "hàng hot" cũng rục rịch được các AAR giảm giá thêm.

Chẳng hạn, CellphoneS đang bán iPhone 16 512GB với giá khá hời cho người tiêu dùng - 29,49 triệu đồng, rẻ hơn 200.000 đồng so với FPT Shop và rẻ hơn 400.000 đồng so với TGDĐ. Mẫu iPhone 16 Pro 1TB tại CellphoneS cũng đang rẻ hơn 500.000 đồng so với hai "ông lớn" FPT Shop và TGDĐ.

Còn với khách hàng quan tâm iPhone 16 Pro Max, phiên bản 512GB đang có giá 39,59 triệu đồng tại 24hStore, rẻ hơn 1,4 triệu đồng so với giá gốct. Ngoài ra, khách hàng quan tâm iPhone 16 128GB phiên bản rẻ nhất cũng có thể tham khảo tại 24hStore khi họ đang bán với giá ưu đãi rẻ hơn 1,8 triệu đồng so với giá gốc, hiện còn 21,19 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 11/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS 24hStore iPhone 16 128GB 22,29 22,19 22,19 21,19 256GB 25,49 25,49 25,39 24,19 512GB 29,89 29,69 29,49 29,59 iPhone 16 Plus 128GB 25,99 25,99 25,79 24,49 256GB 28,99 28,99 28,69 27,79 512GB 34,09 33,99 33,99 32,99 iPhone 16 Pro 128GB 28,99 28,99 28,99 28,19 256GB 31,99 31,99 31,99 31,19 512GB 37,99 37,99 37,99 36,59 1TB 43,99 43,99 43,49 41,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 34,99 34,99 34,99 33,99 512GB 40,99 40,99 40,99 39,59 1TB 46,99 46,99 46,99 45,99

* Giá tham khảo ngày 4/11/2024.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.

Nguồn: [Link nguồn]