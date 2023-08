Giá iPhone 14 series tại Việt Nam đang "rục rịch" tăng trở lại?

Bộ đôi iPhone 14 cao cấp có thể sẽ tăng giá vào đầu tháng 9. (Ảnh minh họa)

Đầu tháng 9, giá bán iPhone 14 Pro Max có thể sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 300.000 - 400.000 đồng so với thời điểm hiện tại, đại diện Di Động Việt dự báo về giá iPhone trong tháng tới.

Theo đơn vị này, điều này đã từng xảy ra với iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max khi bước vào cuối vòng đời của sản phẩm, cũng là lúc thế hệ mới được ra mắt. Bộ đôi iPhone Pro ra mắt trong năm trước sẽ bị Apple “khai tử”, khiến nguồn hàng dần cạn kiệt. Khi đó, các đại lý cũng đã điều chỉnh tăng giá bán trở lại.

“Hiện tại nguồn hàng của iPhone 14 Pro và Pro Max đang dần có dấu hiệu khan hiếm, dự kiến đến đầu tháng 9 sẽ thiếu hàng cục bộ ở một số nơi. Điều này khiến giá bán của iPhone 14 Pro và Pro Max có thể sẽ tăng nhẹ khoảng 300.000 - 400.000 đồng”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

iPhone 14 Pro và Pro Max chỉ còn từ 23,59 triệu đồng.

Ngược lại, đại diện 24hStore đánh giá, Phone 14 Pro Max là mẫu iPhone tụt giá nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Còn nhớ chỉ sau 5 tháng kể từ ngày ra mắt, giá của mẫu điện thoại cao cấp này đã giảm khoảng 4 - 6 triệu đồng, tạo nên một tiền lệ không từng thấy trong lịch sử các dòng iPhone. Dự kiến trong tháng cuối cùng trước khi iPhone mới được giới thiệu, iPhone 14 Pro Max sẽ tiếp tục giảm giá mạnh hơn vào khoảng 9 - 10 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

"Sự cạnh tranh giữa các đại lý bán lẻ cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt, đường đua này đang được đà đặc biệt trong giai đoạn tháng cuối trước khi iPhone thế hệ mới ra mắt. Trận chiến giá cả giữa các đối thủ dự kiến sẽ leo thang và 24hStore không thể nằm ngoài cuộc chơi. Chúng tôi sẽ cần đưa ra những chiến lược cạnh tranh linh hoạt nhất, giá giữ cam kết thấp nhất để thu hút người mua và cố gắng duy trì doanh số bán hàng", đại diện 24hStore chia sẻ.

Khoảng giữa tháng 8 vừa qua, giá bán iPhone 14 Pro Max đã được các chuỗi bán lẻ điều chỉnh về mức thấp kỷ lục, khiến sức bán tăng cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sắp tới, iPhone mới sẽ chính thức được ra mắt với những thông tin rò rỉ ấn tượng.

Tại Di Động Việt, iPhone 14 Pro Max đang có giá 25,79 triệu đồng cho phiên bản 128GB, giảm hơn 9 triệu đồng so với hồi mở bán. Trong khi đó, phiên bản 256GB và 512GB đang có giá lần lượt là 28,59 triệu đồng và 35,79 triệu đồng. Hay tại 24hStore, iPhone 14 Pro Max chỉ còn 25,69 triệu đồng.

Còn tại FPT Shop, giá của các model iPhone 14 series cũng giảm thêm từ 100.000 - 500.000 đồng so với đầu tháng 8, không phân biệt màu sắc. Hiện, iPhone 14 Pro Max 128GB đang có giá ưu đãi 26,38 triệu đồng (giảm thêm 100.000 đồng so với 3 ngày trước) cũng là rất cạnh tranh. Còn iPhone 14 Pro 128GB có giá ưu đãi 24,18 triệu đồng. Rẻ nhất tất nhiên vẫn là iPhone 14 Plus 128GB có giá 18,79 triệu đồng.

Theo những thông tin rò rỉ gần đây, cả 4 phiên bản iPhone mới đều mang thiết kế Dynamic Island và cổng sạc USB Type-C. Ngoài ra, bộ đôi cao cấp (Pro và Pro Max) sẽ tích hợp nhiều cải tiến mới như bộ xử lý A17 Bionic mạnh hơn, khung viền titan, viền màn hình mỏng hơn, hỗ trợ Wi-Fi 6E hay camera tiềm vọng. Nhiều khả năng, những nâng cấp này cũng sẽ khiến mức giá sản phẩm tăng cao hơn so với mọi năm.

Bảng giá iPhone 14 series ngày 24/8/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 24.990.000 18.790.000 256GB 27.990.000 21.990.000 512GB 27.990.000 26.190.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 21.390.000 256GB 30.990.000 23.790.000 512GB 36.990.000 29.490.000 iPhone 14 Pro 128GB 30.990.000 24.180.000 256GB 33.990.000 27.180.000 512GB 35.990.000 32.990.000 1TB 41.990.000 37.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 33.990.000 26.380.000 256GB 37.990.000 29.280.000 512GB 43.990.000 35.490.000 1TB 46.990.000 41.490.000

* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 24/8/2023.

