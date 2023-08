Bảng giá smartphone Samsung tháng 8/2023: Vừa mở bán, Galaxy Z5 đã giảm giá

Galaxy Z series là dòng smartphone màn hình gập của Samsung với hai sản phẩm là Z Fold và Z Flip, đã trải qua nhiều thế hệ. Mới đây, Z Fold5 và Z Flip5 đã chính thức lên kệ tại Việt Nam, cùng với đó các mẫu Z cũ hơn cũng được giảm giá mạnh.

Trong khi Galaxy Z5 series vừa lên kệ được giảm tới 5 triệu đồng, thì Z4 series giảm "sốc" hơn nữa. Rẻ nhất là Z Flip4 128GB có giá ưu đãi 14,99 triệu đồng (giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng trước, giảm tổng cộng 14 triệu đồng so với giá gốc), cao nhất là Z Fold5 512GB có giá ưu đãi 29,99 triệu đồng (giảm thêm 10,5 triệu đồng so với tháng trước, tổng cộng giảm 14,5 triệu đồng so với giá gốc).

Samsung Galaxy Z Flip5.

Đối với Z5 series mới, FPT Shop cho biết, họ đã nhận về khoảng 2.500 đơn đặt hàng. Trong sự kiện mở bán, hệ thống đã giao 500 máy Galaxy Z5 series chính hãng đầu tiên tại Việt Nam đến tận tay người dùng. Trong đó, Galaxy Z Flip5 chiếm 55% trên tổng lượng máy đợt này.

"Màu xanh "icy" trên Galaxy Z Fold5 và màu xanh "mint" trên Galaxy Z Flip5 được đa số khách hàng ưu tiên lựa chọn. Theo số liệu thống kê từ hệ thống, số lượng đặt trước cho sản phẩm điện thoại gập Galaxy Z5 series tăng khoảng gần 20% so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z4 series được ra mắt vào tháng 8/2022", FPT Shop thông tin.

Còn tại Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy Z Flip5 chiếm 57% và Z Fold5 chiếm 43%. Màu xanh là phiên bản được ưa chuộng nhất, chiếm 60% lượt đặt trước.

Samsung Galaxy Z Fold5.

Minh Tuấn Mobile cho biết, họ đã tiếp nhận hơn 300 đơn đặt hàng trước cho Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5. Trong đó, lượng khách đặt hàng Galaxy Z Flip5 chiếm khoảng 70% với phiên bản màu xanh cũng được yêu thích nhất. Đây cũng là điều đã được dự đoán trước, bởi năm nay phiên bản Galaxy Z Flip5 sở hữu nhiều nâng cấp đặc biệt.

Đại diện truyền thông Di Động Việt thì cho biết, hệ thống đã ghi nhận gần 700 lượt đặt trước sản phẩm, cao hơn khoảng 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, khoảng 60% người dùng lựa chọn Galaxy Z Flip5, còn lại là Galaxy Z Fold5. Về phiên bản màu sắc, màu xanh của Galaxy Z Flip5 vẫn đang được nhiều người dùng ưa chuộng nhất.

“Thông thường, các màu sắc mới sẽ luôn được nhiều người dùng quan tâm. Đặc biệt, màu xanh "mint" năm nay đem lại cho người dùng sự trẻ trung, năng đông và mới lạ, điều mà đa số các chị em phụ nữ, tín đồ thời trang rất ưa thích”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Sau 14 ngày nhận đặt hàng, CellphoneS ghi nhận 1.500 khách hàng đã đặt hàng bộ đôi màn hình gập Samsung Galaxy Z Fold5 và Flip5, tăng trưởng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Galaxy Z Fold5 vẫn được nhiều khách hàng chọn lựa với 55% tổng số lượng đặt cọc.

Ảnh thực tế khách hàng mở hộp Samsung Galaxy Z Flip5 tại Minh Tuấn Mobile.

Sản phẩm RAM/ROM Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Galaxy Z Flip4 8GB/128GB 23.990.000 14.990.000 8GB/256GB 25.990.000 17.990.000 Galaxy Z Fold4 12GB/256GB 40.990.000 26.990.000 12GB/512GB 44.490.000 29.990.000 Galaxy Z Flip5 8GB/256GB 25.990.000 - 8GB/512GB 29.990.000 24.990.000 Galaxy Z Fold5 12GB/256GB 40.990.000 - 12GB/512GB 44.990.000 39.990.000 12GB/1TB 51.990.000 46.990.000

* Giá tham khảo ngày 12/8/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

