Giá iPhone 12 mới nhất tháng 8/2021 các phiên bản

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật thông tin giá bán iPhone 12 của tất cả các phiên bản, bảng giá máy mới chính hãng VN/A, giá iPhone cũ, lock,... Đánh giá thông số và các tính năng nổi bật.

iPhone 12 Series là dòng smartphone mới nhất của Apple, kế nhiệm dòng iPhone 11 ra mắt vào năm 2019. iPhone 12 Series bao gồm iPhone 12, iPhone 12 Mini và bộ đôi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max được ra mắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 với giá thấp nhất từ 699 USD.

Tính đến hết quý 1/2021, tổng doanh thu của iPhone 12 series đã chiếm tới ⅓ doanh thu của thị trường smartphone. Điều đó cho thấy, sức hút từ chiếc smartphone này là không hề nhỏ khi sở hữu thiết kế mới, cấu hình mạnh hơn và trang bị 5G.

Tại thị trường Việt Nam, dòng iPhone 12 được phân phối khá đa dạng, bao gồm cả máy chính hãng dành cho thị trường Việt Nam, máy quốc tế xách tay từ Mỹ, Hongkong, Singapore, Đài Loan, Nhật,... với mức giá chênh nhau từ vài triệu đồng. Để biết được nguồn gốc của điện thoại iPhone 12 thì bạn có thể tra cứu theo mã xuất xứ dưới đây:

Truy cập vào “Cài đặt”, chọn “Giới thiệu”, nhìn xuống dòng “Số máy”. Bạn sẽ thấy mã số định dạng kiểu “MxxxYY/A”, trong đó:

- MxxxYY/A – M là dấu hiệu của hàng thương mại mới.

- NxxxYY/A – N là dấu hiệu của hàng đổi trả bảo hành.

- FxxxYY/A – F sẽ là hàng tân trang hay còn gọi là CPO (Apple Certified - Pre-Owned)

- 3xxxYY/A – Ký tự đầu tiên nếu có số (3) là hàng được sản xuất để dành cho kế hoạch trưng bày (demo).

Tiếp đến là nhìn vào mã YY ở cuối đó, ta có thể nhận biết được dòng sản phẩm dành cho từng thị trường:

VN: Việt Nam

ZA: Singapore

ZP: Hong Kong

TH: Thái Lan

HK: Hàn Quốc

LL: Mỹ

EU: Châu Âu

F: Pháp

XA: Úc (Australia)

TU: Thổ nhĩ kỳ

TA: Taiwan (Đài Loan)

C: Canada

B: Anh

T: Ý

J: Nhật

Giá iPhone 12 chính hãng mới nhất tháng 8/2021 là bao nhiêu

So với thời điểm lúc mở bán thì ở thời điểm tháng 8/2021 này thì giá iPhone 12 đã giảm hơn so với ban đầu. Cụ thể:

Giá iPhone 12 Mini

Phiên bản Giá bán iPhone 12 Mini (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 12 Mini 64GB 16.490.000 16.490.000 16.790.000 iPhone 12 Mini 128GB 18.990.000 19.490.000 17.790.000 iPhone 12 Mini 256GB Ngừng kinh doanh 20.990.000 Ngừng kinh doanh

Giá iPhone 12

Phiên bản Giá bán iPhone 12 (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 12 64GB 20.490.000 20.690.000 19.990.000 iPhone 12 128GB 22.490.000 22.690.000 21.490.000 iPhone 12 256GB Ngừng kinh doanh 24.990.000 Ngừng kinh doanh

Giá iPhone 12 Pro

Phiên bản Giá bán iPhone 12 Pro (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 12 Pro 128GB 27.990.000 27.990.000 27.490.000 iPhone 12 Pro 256GB 28.990.000 28.990.000 28.990.000 iPhone 12 Pro 512GB 35.990.000 35.990.000 Tạm hết hàng

Giá iPhone 12 Pro Max

Phiên bản Giá bán iPhone 12 Pro Max (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 12 Pro Max 128GB 30.990.000 30.990.000 29.990.000 iPhone 12 Pro Max 256GB 34.490.000 34.690.000 32.490.000 iPhone 12 Pro Max 512GB 39.990.000 39.990.000 Tạm hết hàng

Giá iPhone 12 xách tay Mỹ LL/A

Phiên bản Giá bán iPhone 12 xách tay Mỹ LL/A (VND) 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 12 17.768.000 19.768.000 x x iPhone 12 Pro x 24.168.000 26.368.000 x iPhone 12 Pro Max x 26.268.000 28.268.000 33.968.000

Giá iPhone 12 xách tay Singapore ZA/A

Phiên bản Giá bán (VND) 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 12 x x x x iPhone 12 Pro x 25.368.000 30.468.000 x iPhone 12 Pro Max x 28.768.000 31.468.000 x

Bảng so sánh giá iPhone 11 với iPhone 12

Phiên bản Giá bán (VND) iPhone 12 iPhone 11 64GB 20.690.000 15.190.000 128GB 22.690.000 16.990.000 256GB 23.990.000 19.390.000 Phiên bản iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro 512GB 35.990.000 31.990.000

* Tham khảo giá: TGDD

Đánh giá iPhone 12

Hỗ trợ 5G, một thiết kế nổi bật mới, máy ảnh cải tiến và có tới bốn phiên bản để lựa chọn, tất cả đủ để biến iPhone 12 trở thành một smartphone mạnh mẽ và được ưa chuộng nhất thế giới.

iPhone 12 đánh dấu khởi đầu của một thế hệ iPhone mới. Hỗ trợ 5G, thiết kế phần cứng mới và cải tiến camera là một bước tiến đáng kể so với thế hệ iPhone X và nâng cấp mới so với iPhone 11. Những cải tiến này của iPhone 12 tương tự như Apple đã làm vào năm 2010 với iPhone 4 và vào năm 2014 khi phát hành iPhone 6 và 6 Plus.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn với thế hệ iPhone 12. Đây là lần đầu tiên có bốn phiên bản iPhone mới cùng một lúc được ra mắt: iPhone 12, iPhone 12 Mini , iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Nếu người dùng muốn một chiếc iPhone nhỏ gọn và mức giá thấp có thể chọn bản Mini. Nếu người dùng muốn có một chiếc iPhone lớn nhất với camera tốt nhất, hãy mua Pro Max. Ở mức trung bình, thì iPhone 12 và 12 Pro là lựa chọn khá hợp lý.

Thiết kế iPhone 12

Apple đã giới thiệu một thiết kế viền phẳng mới cho iPhone 12 và 12 mini, thay đổi từ các cạnh tròn đã được sử dụng kể từ iPhone 6. Các mẫu iPhone 12 mới trông tương tự như các mẫu iPad Pro và các cạnh phẳng tương tự trên iPhone 4 và 5 nhưng được trau chuốt và cao cấp hơn.

Mặt trước của iPhone 12 không phải là kính, mà là một sản phẩm lai giữa thủy tinh và gốm mà Apple gọi là “Ceramic Shield”. Nó sử dụng các tinh thể gốm bên trong kính để cải thiện khả năng chống rơi so với iPhone 11. Apple cho biết chất liệu mặt kính này tốt hơn gấp 4 lần.

Màn hình mặt trước vẫn thiết kế dạng tai thỏ chứa Camera TrueDepth, loa, cảm biến ánh sáng. Ở mặt sau của iPhone 12, có một cụm camera hình vuông với camera kép và đèn flash và chính giữa là logo Apple.

Ngoại trừ kích thước (và thời lượng pin), không có sự khác biệt nào giữa iPhone 12 và iPhone 12 mini. Các điện thoại giống hệt nhau về chức năng và cùng một kiểu dáng thiết kế.

Kích thước iPhone 12

iPhone 12 có kích thước 6,1 inch tương tự như kích thước 6,1 inch của iPhone 11, trong khi iPhone 12 mini có màn hình 5,4 inch là phiên bản có kích thước nhỏ nhất.

So với iPhone 11, iPhone 12 6,1 inch mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%, trong khi iPhone 12 mini 5,4 inch không có gì so sánh vì nó là chiếc iPhone nhỏ nhất, nhẹ nhất mà Apple đã giới thiệu kể từ khi iPhone SE 2016 được ra đời.

Tùy chọn màu sắc

iPhone 12 và 12 mini có các màu trắng, đen, xanh dương, xanh lục, (PRODUCT) đỏ và tím. Màu đen và trắng tương tự như màu iPhone 11, nhưng các màu khác là mới.

Vào tháng 4 năm 2021, Apple đã giới thiệu thêm một tùy chọn màu tím mới cho iPhone 12 và iPhone 12 mini, kết hợp với các màu có sẵn khác.

Khả năng chống nước

iPhone 12 và 12 mini đạt chuẩn chống nước IP68 và có thể chịu được độ sâu lên đến sáu mét trong tối đa 30 phút. Tiêu chuẩn IP68 có thể hiểu, số 6 đề cập đến khả năng chống bụi (và có nghĩa là iPhone 12 Pro có thể chống lại bụi bẩn, bụi và các hạt khác) trong khi số 8 liên quan đến khả năng chống nước. IP6x là xếp hạng khả năng chống bụi cao nhất hiện có.

Các mẫu iPhone 12 có thể chịu được nước mưa, giọt nước chảy và vô tình làm đổ nước, nhưng nên tránh tiếp xúc với nước có chủ ý vì khả năng chống nước và bụi có thể suy giảm theo thời gian khi sử dụng.

Màn hình

Lần đầu tiên, Apple đã trang bị màn hình OLED trên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone. Tất cả các mẫu iPhone 12 đều có màn hình Super Retina XDR có tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, với màn hình này sẽ hiển thị độ sâu của màu sắc tốt hơn. Màn hình trên iPhone 12 có độ sáng tối đa lên tới 1200 nits cho ảnh, video, chương trình truyền hình và phim HDR.

iPhone 12 có cùng độ phân giải 2532 x 1170 như iPhone 12 Pro, với 460 pixel mỗi inch. iPhone 12 mini nhỏ hơn có độ phân giải 2340 x 1080 ở 476 pixel mỗi inch.

Với khả năng hỗ trợ màu rộng, màn hình iPhone 12 hiển thị màu sắc phong phú, chân thực và tính năng True Tone cân bằng trắng của màn hình với ánh sáng xung quanh bạn cho chất lượng hình ảnh tốt hơn khi ở ngoài trời.

Màn hình của iPhone 12 được phủ oleophobic chống bám vân tay để giữ cho màn hình không bị bám bẩn và hỗ trợ Haptic Touch cung cấp phản hồi xúc giác khi tương tác với màn hình.

Ceramic Shield

Thay vì sử dụng mặt kính tiêu chuẩn, iPhone 12 và 12 mini được bảo vệ bằng vật liệu "Ceramic Shield" có độ bền gấp 4 lần. Mặt kính Ceramic Shield được làm bằng cách truyền các tinh thể gốm nano vào thủy tinh để cải thiện độ bền.

Theo Apple, Ceramic Shield cứng hơn bất kỳ loại kính điện thoại thông minh nào, với quy trình sản xuất trao đổi ion kép đảm bảo chống trầy xước và hao mòn hàng ngày.

Các thử nghiệm ban đầu đã xác nhận rằng mặt kính Ceramic Shield của iPhone 12 bền hơn so với mặt kính trên iPhone 11, chống chịu tốt hơn các thử nghiệm lực và rơi. Trong thử nghiệm thả rơi , iPhone 12 và 12 Pro thể hiện độ bền hơn so với các mẫu iPhone trước đó, vượt trội so với iPhone 11 và 11 Pro trong các thử nghiệm thả rơi, nhưng nó vẫn dễ bị vỡ.

Chip A14 Bionic

Chip A14 Bionic được sử dụng trên dòng iPhone 12 là chip A-series đầu tiên được xây dựng trên quy trình 5 nanomet nhỏ hơn, mang đến những cải tiến về tốc độ và hiệu năng. A14 có nhiều bóng bán dẫn hơn 40% (11,8 tỷ) so với A13, cho tuổi thọ pin tốt hơn và hiệu suất nhanh hơn.

Camera TrueDepth và Face ID

Để xác thực sinh trắc học, iPhone 12 và 12 mini sử dụng Face ID, hệ thống nhận dạng khuôn mặt được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017. Các thành phần của Face ID được đặt trong hệ thống camera TrueDepth trong màn hình hiển thị tương tự trên iPhone 11 hay XS Max.

Face ID được sử dụng trên các tác vụ iOS để mở khóa iPhone, cho phép truy cập vào các ứng dụng được bảo vệ bằng mật mã của bên thứ ba, xác nhận mua ứng dụng và xác thực thanh toán Apple Pay.

Camera trước

Ngoài khả năng hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt, camera 12 megapixel f / 2.2 trong hệ thống camera TrueDepth cũng là camera selfie / FaceTime mặt trước với nhiều tính năng tương tự có sẵn cho camera mặt sau.

Chip A14 trong các mẫu iPhone 12 mang đến các tính năng chụp ảnh mới cho camera TrueDepth mặt trước. Lần đầu tiên tính năng chụp đêm được trang bị cho camera trước giúp người dùng có thể tự sướng cả vào buổi tối có ánh sáng yếu.

Deep Fusion, Smart HDR 3 và quay video Dolby Vision HDR cũng được hỗ trợ. Deep Fusion giới thiệu những cải tiến về màu sắc và kết cấu ở các cảnh từ trung bình đến ánh sáng yếu bằng cách lấy ra các điểm ảnh tốt nhất từ ​​nhiều lần phơi sáng để tạo thành một hình ảnh tổng hợp tuyệt vời.

Tính năng Smart HDR 3 cải thiện vùng sáng, vùng tối, cân bằng trắng và đường viền trong mọi hình ảnh để có ánh sáng tự nhiên hơn và hỗ trợ Dolby Vision HDR cho phép quay và chỉnh sửa video Dolby Vision.

Ngoài ra, camera trước của iPhone 12 còn hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên đến 60 khung hình/giây, cũng như video slo-mo 1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây để quay video "slofie". Các tính năng khác của camera trước bao gồm hỗ trợ Memoji và Animoji, video tua nhanh thời gian, tua nhanh thời gian ở chế độ ban đêm, video QuickTake và hiệu chỉnh ống kính để loại bỏ mọi biến dạng ảnh.

Camera sau

iPhone 12 và 12 mini được trang bị camera kép là yếu tố khác biệt chính giữa các mẫu tiêu chuẩn và camera 3 ống kính trên iPhone 12 Pro và Pro Max.

- Ống kính rộng 12 megapixel với khẩu độ f / 2.4, trường nhìn 120 độ và tiêu cự 13mm, lý tưởng cho các bức ảnh phong cảnh và các bức ảnh nghệ thuật, độc đáo với trường góc siêu rộng. Apple đã thêm một tính năng chỉnh sửa ống kính giúp loại bỏ mọi biến dạng do góc siêu rộng gây ra.

- Ống kính siêu rộng 12 megapixel với tiêu cự 26mm và khẩu độ f / 1.6 cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn 27% so với khẩu độ f / 1.8 trong máy ảnh iPhone 11. Đây là ống kính 7 thành phần mới, là bản nâng cấp so với ống kính 12 megapixel có trong iPhone 11.

Không có ống kính tele giống như trên iPhone 12 Pro và Pro Max, các mẫu iPhone 12 hỗ trợ zoom kỹ thuật số nhưng không có zoom quang học.

Quay video

iPhone 12 hỗ trợ quay video 4K tiêu chuẩn với tốc độ lên đến 60 khung hình / giây, cả 1080p và 720p. Hỗ trợ quay video Slo-mo với độ phân giải 1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây hoặc 240 khung hình/giây, cùng với video tua nhanh thời gian ở Chế độ ban đêm mới.

Tuổi thọ pin

iPhone 12 mini có pin 2.227mAh , trong khi iPhone 12 có pin 2.815mAh . Thời lượng pin của iPhone 12 giống với thời lượng pin của iPhone 12 Pro, với 17 giờ phát lại video, 11 giờ phát video trực tuyến và lên đến 65 giờ phát nhạc.

Vì iPhone 12 mini nhỏ hơn nên nó có thời lượng pin ngắn hơn. Thời gian dành cho phát lại video khoảng 15 giờ, lên đến 10 giờ phát video trực tuyến và lên đến 50 giờ nghe nhạc.

iPhone 12 và iPhone 12 mini hỗ trợ sạc nhanh và có thể sạc đến 50% trong vòng 30 phút bằng cáp Lightning to USB-C và bộ chuyển đổi nguồn 20W.

Kết nối 5G

Các mẫu iPhone 12 của Apple là những chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ mạng 5G và tương thích với cả mmWave và Sub-6GHz 5G. Nhưng kết nối mmWave chỉ khả dụng ở Mỹ mà không khả dụng ở các quốc gia khác. Các mẫu iPhone 12 không phải dành cho thị trường Mỹ sẽ không được tích hợp tính năng này.

5G cho phép tốc độ tải xuống và tải lên nhanh hơn, giúp tăng tốc mọi thứ từ tải trang web đến tải xuống các chương trình truyền hình và phim.

WiFi, Bluetooth và chip U1

Các mẫu iPhone 12 cùng sử dụng chip U1 do Apple thiết kế, lần đầu tiên được giới thiệu trong dòng sản phẩm iPhone 11. Chip U1 cho phép sử dụng công nghệ Ultra Wideband để cải thiện nhận thức về không gian, cho phép các mẫu iPhone 12 định vị chính xác các thiết bị Apple được trang bị U1 khác.

Chip U1 cho phép iPhone 12 và 12 mini định vị chính xác các thẻ AirTags gần đó. Nó cũng được sử dụng cho AirDrop định hướng và tương tác với HomePod mini.

Đối với Bluetooth và WiFi, các mẫu iPhone 12 hỗ trợ Bluetooth 5.0 và WiFi 6, giao thức WiFi mới nhất và nhanh nhất.

MagSafe

Các mẫu iPhone 12 và 12 Pro có vòng từ tích hợp được thiết kế để hoạt động với bộ sạc MagSafe và các phụ kiện từ tính khác.

Thử nghiệm cho thấy bộ sạc MagSafe sạc chậm hơn hai lần so với bộ sạc USB-C 20W có dây. Với bộ sạc 20W, một chiếc iPhone hết kiệt pin có thể sạc tới 50% trong 28 phút và mức sạc 50% tương tự mất một giờ so với MagSafe.

Ngày 13/7/2021, Apple vừa ra mắt bộ sạc pin MagSafe cho dòng iPhone 12 với giá 99 USD (tương đương 2,27 triệu đồng).

