Giá cao ngất nhưng iPhone 12 vẫn “hot” không kém iPhone 11

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 15:00 PM (GMT+7)

Bất chấp tình hình dịch bệnh, dòng iPhone 12 năm nay vẫn “đắt hàng” tại thị trường Việt Nam khi được lên kệ.

Hàng chính hãng gặp “may”

Trao đổi với phía phóng viên, đại diện từ phía một số nhà bán lẻ lớn trong nước cho hay: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường iPhone 12 chính hãng nhìn chung có phần ảm đạm hơn những năm trước, vì thế giá cả cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Hiện dòng iPhone 12 VN/A đang giảm đến 6,5 triệu đồng:

● iPhone 12 VN/A: giảm đến 4,5 triệu đồng, giá bán từ 21,988 triệu đồng

● iPhone 12 Mini VN/A: giảm đến 4 triệu đồng, giá bán từ 19,488 triệu đồng

● iPhone 12 Pro VN/A: giảm đến 6,5 triệu đồng, giá bán từ 27,488 triệu đồng

● iPhone 12 Pro Max VN/A: giảm đến 5,5 triệu đồng, giá bán từ 30,488 triệu đồng

iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max.

Năm nay, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max phiên bản màu Vàng (Gold) chính là phiên bản được thị trường ưa chuộng nhất. Do đó, giá của tuỳ chọn màu này có xu hướng cao hơn các phiên bản màu sắc khác.

Cũng do dịch COVID-19 nên quá trình vận chuyển hàng gặp khó khăn, nguồn cung bị hạn chế dẫn đến giá bán hàng xách tay bị đẩy lên cao. Thực tế, giá iPhone 12 xách tay bị đội do nguồn hàng cung ứng khan hiếm. Toàn bộ các kiện hàng được gửi chuyển phát nhanh từ nước ngoài về bởi các đơn vị vận chuyển nên giá đội lên khá cao. Vì lý do này, hàng chính hãng vì thế năm nay phần nào có lợi thế hơn, không còn mức chênh lệch khá xa đối với hàng xách tay như những năm trước.

Bên cạnh nguyên nhân đến từ COVID-19, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, cá nhân kinh doanh hàng xách tay sẽ bị phạt 500 nghìn đồng - 50 triệu đồng, tùy giá trị hàng hóa nhập, tổ chức vi phạm kinh doanh hàng lậu sẽ bị phạt 1 - 100 triệu đồng.

Điều này trực tiếp khiến thị trường iPhone 12 xách tay năm nay trở nên ảm đạm, không còn được nhập ồ ạt như những năm trước, trở thành lợi thế cạnh tranh lớn của iPhone 12 chính hãng.

Thêm vào đó, Apple cũng đã thúc đẩy việc bán iPhone chính hãng ra thị trường sớm hơn hẳn mọi năm tính từ thời điểm ra mắt tại Mỹ. Chưa kể iPhone 12 VN/A còn có những lợi thế sẵn có như bảo hành chính hãng do các công ty Apple đại diện tại Việt Nam phân phối, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp người mua có cảm giá an tâm hơn.

Đắt nhưng vẫn “hot”

Tuy tỉ lệ khách hàng đặt cọc các mẫu iPhone mới có tụt giảm so với năm trước nhưng iPhone 12 chính hãng năm nay vẫn là sản phẩm "hot" nhất thời điểm này. Thực tế cũng cho thấy nhu cầu đối với những chiếc iPhone mới của Apple trên quốc tế cao hơn dự kiến.

Do quá trình sản xuất bị gián đoạn bởi dịch bệch, một số linh kiện như chip nguồn và cảm biến LiDAR đã bị thiếu hụt khiến các nhà sản xuất đồng loạt gia tăng công suất để bù đắp. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin còn cho rằng Apple đang phân bổ lại nguồn linh kiện dành cho iPad Pro để chuyển sang dùng cho iPhone 12.

iPhone 12 Pro Max.

Theo tính toán, số lượng cọc trước dòng iPhone 12 không thấp hơn quá nhiều so với số lượng đặt cọc iPhone 11 chính hãng vào cùng kỳ năm ngoái. Số lượng người đặt mua iPhone 12 đợt đầu không có nhiều thay đổi, đồng nghĩa với việc người dùng cao cấp vẫn luôn hào hứng, sẵn sàng chi tiền để sắm những chiếc iPhone 12 mới nhất và không "thắt chặt hầu bao".

Tuy nhiên sau đợt đầu mở bán, số lượng iPhone 12 chính hãng bán ra có thể sẽ giảm đi đáng kể so với những năm trước vì tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các tín đồ công nghệ có khả năng chi trả thấp hơn sẽ chưa thể sở hữu ngay chúng, có thể sẽ chọn cách chờ cho đến khi iPhone 12 bình ổn giá hơn trên thị trường.

