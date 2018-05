Face ID trên iPhone X gặp sự cố: Apple sẵn sàng đổi máy mới

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

iPhone X Sự kiện:

Có điều gì đó khó hiểu khi sửa chữa Face ID liên quan đến camera phía sau, vốn không tác động vào Face ID.

Face ID, hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D tinh vi của Apple, là một trong những tính năng điểm nhấn của iPhone X. Tuy nhiên Face ID không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo, và Apple đã có hướng dẫn cho các cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền trong việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị bị lỗi. Vấn đề là bản hướng dẫn có nhắc đến camera sau là bài test đầu tiên trước khi qua bước tiếp theo.

Face ID trên iPhone X là một hệ thống tinh vi được kết hợp bởi rất nhiều cảm biến.

Hệ thống camera TrueDepth nằm bên trong màn hình dưới dạng notch là cơ sở để mang Face ID vào iPhone X. Theo ghi nhận, khách hàng gặp phải vấn đề Face ID nên mang điện thoại đến Apple Store hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền, nơi nhân viên được đào tạo có thể hỗ trợ.

Bản sao hướng dẫn sửa chữa Face ID của Apple cho thấy, bước đầu tiên liên quan đến việc sửa chữa thiết bị chính là sửa camera sau.

Apple cho biết: “Để cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất, nếu khách hàng báo cáo rằng iPhone X của họ đang gặp sự cố Face ID, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách sửa chữa camera sau. Chạy AST 2 trên thiết bị của khách hàng để kiểm tra máy ảnh. Nếu chẩn đoán tìm thấy sự cố với máy ảnh, hãy thực hiện sửa chữa để xem sự cố có được giải quyết hay không. Nếu sự cố không được giải quyết, hãy thực hiện thay thế toàn bộ thiết bị thay vì sửa chữa bộ phận phía trước”.

Nếu camera sau không gặp vấn đề, người dùng iPhone X có Face ID lỗi sẽ được thay máy mới.

Không rõ liên kết giữa camera phía sau và camera phía trước là gì, nhưng có vẻ như vấn đề với camera kép ở mặt sau có thể cản trở chức năng Face ID. Nếu việc sửa chữa không giải quyết các vấn đề, các nhân viên sẽ thu lại thiết bị cũ và đổi cho người dùng một thiết bị hoàn toàn mới.

Vấn đề Face ID dường như không phổ biến nhưng nếu gặp phải bất kỳ sự cố nào, bạn nên kiểm tra thiết bị của mình. Bắt đầu bằng cách truy cập trang hỗ trợ khách hàng trên trang web của Apple. Sau đó truy cập vào đường dẫn iPhone > Repairs & Physical Damage, click vào The Topic is Not Listed sẽ thấy tùy chọn Bring In For Repair. Nhấp vào đó, bạn có thể lên lịch cuộc hẹn để sửa chữa hoặc thay thế iPhone của mình.