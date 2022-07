Elon Musk ngoại tình với vợ của bạn thân chỉ là "tin giả mạo"

Thông tin này được Elon Musk đăng tải trong tweet mới nhất trên Twitter sau một báo cáo đến từ The Wall Street Journal nói rằng ông “đã phải quỳ xuống và cầu xin đồng sáng lập Google Sergey Brin tha thứ sau khi người giàu nhất thế giới bị phát hiện ngoại tình với vợ của Brin tại một lễ hội nghệ thuật nổi tiếng ở Miami vào năm ngoái”.

Không dừng lại ở đó, Musk cũng khẳng định “Tôi thậm chí chưa từng có quan hệ tình dục trong nhiều năm”. Và khi một người theo dõi hỏi liệu ông có quan hệ tình dục trong kỳ nghỉ, nơi ông để ngực trần gần đây hay không, Musk đã khẳng định là “Không”.

Ông Musk nói thêm: “Tôi làm việc điên cuồng hàng giờ đồng hồ, vì vậy không có nhiều thời gian cho những trò tai quái. Thậm chí không ai trong số những nhân vật chủ chốt liên quan đến hành vi sai trái nói trên được phỏng vấn”.

Nói về bài báo của WSJ, Musk cho biết cần có một tiêu chuẩn cao cho báo chí. Ông cho biết: “WSJ nên viết những câu chuyện thực sự quan trọng đối với độc giả của họ và có cơ sở thực tế vững chắc, chứ không phải tin đồn ngẫu nhiên của bên thứ ba”.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng mối quan hệ ngoài luồng giữa người đồng sáng lập với Nicole Shanahan (vợ của Sergey Brin) đã khiến đồng sáng lập Google đệ đơn ly hôn vào tháng Giêng với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”. Bên cạnh đó, vụ việc cũng là lý do khiến Brin bán hết các của ông tại các công ty thuộc kiểm soát của Musk.

Báo cáo cho biết vụ việc diễn ra vào tháng 12/2021 tại sự kiện Art Basel hàng năm. Đó là một hội chợ kéo dài nhiều ngày, nơi nhiều phòng trưng bày nghệ thuật quốc tế tham gia, đồng thời cũng có các cuộc hội đồng với sự tham gia của các nhà sưu tập nhiều tiền.

Ở thời điểm đó, Musk đã chia tay với ca sĩ nhạc pop người Canada là Grimes (tháng 9/2021), trong khi cuộc hôn nhân giữa Shanahan và Brin cũng căng thẳng vì các vấn đề liên quan đến việc phong tỏa vì đại dịch Covid-19 cũng như việc chăm sóc con cái của họ. Một người thân cận với Shanahan nói với tờ WSJ rằng họ đã ly thân nhưng vẫn sống cùng nhau.

Cô Shanahan được cho là yêu cầu khoản tiền 1 tỷ USD từ Brin, người đang có khối tài sản trị giá 95 tỷ USD khi làm thủ tục ly hôn. Mặc dù vậy, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra do hai bên không đạt được thỏa thuận chung.

Người phát ngôn của Shanahan, người điều hành một quỹ tập trung vào công bằng sinh sản, không trả lời các yêu cầu bình luận về báo cáo.

