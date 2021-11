Đồng hồ Apple Watch đã hạ nhiệt?

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Thống kê mới nhất cho thấy, Apple đã mất thị phần đồng hồ thông minh vào tay Samsung trong quý 3/2021.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Counterpoint Research, doanh số đồng hồ thông minh trên toàn thế giới đã tăng 16% trong quý 3/2021 so với quý trước đó. Apple vẫn là nhà cung cấp hàng đầu nhưng thị phần của hãng đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần là do chiếc đồng hồ thông minh mới nhất của công ty, Watch Series 7 được bán ra muộn hơn - vào tháng 10. Một lý do khác là Samsung hiện đang tung ra những chiếc đồng hồ thông minh tốt hơn.

Đồng hồ Samsung báo cáo doanh số tốt nhất từ ​​trước đến nay

Đồng hồ Galaxy Watch 4.

“Gã khổng lồ” Hàn Quốc là người chiến thắng lớn nhất trong Quý 3 và có sự gia tăng về doanh số. Nói cách khác, đây là một quý kỷ lục của công ty. Công ty đã vượt mặt Huawei và trở thành nhà cung cấp smartwatch lớn thứ hai và thu hẹp khoảng cách với Apple.

Năm nay, thế hệ Galaxy Watch 4 là dòng Galaxy Watch đầu tiên chạy nền tảng Wear OS do Samsung và Google đồng phát triển. Phía Counterpoint cho hay, hơn 60% doanh số bán hàng của hãng đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu, chủ yếu đến từ các sản phẩm có tầm giá từ trung bình đến cao.

Thị phần đồng hồ thông minh của Apple bị giảm xuống trong quý 3/2021.

Để giành thêm thị phần - đặc biệt là ở châu Á - công ty có trụ sở tại Hàn Quốc bị cáo buộc có kế hoạch tung ra các mẫu đồng hồ giá phải chăng trong vòng hai đến ba năm. Tuy nhiên, Samsung có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu ít tên tuổi hơn như Noise và boAt tại thị trường Ấn Độ.

Giờ đây, những chiếc đồng hồ mới của Samsung đã chạy Wear OS thay vì Tizen. Trong quý 3/2020, thị phần của đồng hồ Galaxy Watch đã tăng lên 17% từ 4%. Mặt khác, thị phần Apple Watch OS giảm từ 28% xuống 22%.

Thị phần smartwatch của các thương hiệu trên thế giới qua thời gian.

Tiếp đó, Amazfit là nhà cung cấp đồng hồ lớn thứ ba trong Quý 3 nhờ doanh số ấn tượng tại châu Âu. Imoo (thuộc sở hữu của BBK Electronics) là nhà sản xuất đồng hồ lớn thứ tư trong quý và Huawei tụt xuống top 5.

