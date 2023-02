Diện mạo iPhone 15 Plus ló dạng: Có đẹp hơn iPhone 14 Plus?

Cách đây không lâu, 9to5Mac đã tung những hình ảnh kết xuất độc quyền của iPhone 15 và iPhone 15 Pro. Giờ đây, hình ảnh kết xuất - CAD cho iPhone 15 Plus đã xuất hiện. Và chuyên gia Đồ họa 3D - Ian Zelbo tiếp tục tạo nên hình ảnh thực tế hơn cho mẫu smartphone cao cấp này.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Đa số các hình ảnh kết xuất dựa trên các hình ảnh được Apple cung cấp cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình để chuẩn bị cho việc ra mắt iPhone mới. Các loại tệp này có độ chính xác cao đối với thiết bị cuối cùng về cả kích thước và thiết kế.

Các kết xuất iPhone 15 Plus khá khớp với các báo cáo về iPhone 15 và iPhone 15 Pro. Ở cạnh dưới cùng của thiết bị là cổng USB-C mới, thay thế cho cổng Lightning để sạc và truyền dữ liệu.

Ảnh kết xuất iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Plus cũng sẽ áp dụng Dynamic Island. Do đó, toàn bộ dòng iPhone 15 của Apple sẽ có Dynamic Island và phần “tai thỏ” sẽ bị bỏ qua. Các viền màn hình trên iPhone 15 Plus cũng mỏng hơn so với iPhone 14 Plus.

Các tài liệu cho thấy kích thước chính xác của iPhone 15 Plus sẽ là:

● Chiều cao:160,87 mm

● Chiều rộng: 77,76 mm

● Chiều dày: 7,81mm

Kích thước của iPhone 14 Plus năm ngoái:

● Chiều cao: 160,84 mm

● Chiều rộng: 78,07 mm

● Chiều dày: 7,79mm

Dễ thấy, iPhone 15 Plus cao hơn, hẹp hơn và dày hơn một chút so với iPhone 14 Plus. Ngoài ra, phần ốp camera ở mặt sau của iPhone 15 Plus dày hơn so với bản tiền nhiệm.

Ảnh kết xuất iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus, giống như các thành viên còn lại của dòng iPhone 15 cũng áp dụng thiết kế thân máy mới với các cạnh mặt sau hơi tròn.

iPhone 14 Plus rõ ràng có doanh số kém hơn so với dự đoán của Apple nhưng công ty vẫn đang tiến lên phía trước với việc giữ yếu tố hình thức này trong dòng sản phẩm iPhone. Liệu những thay đổi như cổng USB-C và khu vực Dynamic Island có đủ để khiến người mua hướng tới iPhone 15 Plus hay không? Cùng chờ đón màn xuất hiện của chúng vào tháng 9 này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dien-mao-iphone-15-plus-lo-dang-co-dep-hon-iphone-14-plus-1443866.ng...