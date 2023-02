Apple đang thực sự “lột xác” iPhone 15

Có rất nhiều thứ liên quan đến iPhone 15 đã được đăng tải trong thời gian gần đây, trong đó có một tin tức khá thú vị và khiến nhiều người không thất vọng đối với dòng sản phẩm iPhone 15 sắp tới.

iPhone 15 và 5 Plus sẽ có dung lượng RAM 6 GB.

Được xem là một trong những điểm nổi bật nhất mà Apple luôn che giấu công chúng, hay chính xác là không cung cấp thông tin công khai cho người mua thiết bị cũng như các đối thủ cạnh tranh, dung lượng bộ nhớ RAM luôn là một tính năng bí ẩn trên iPhone. Dữ liệu dung lượng RAM này chỉ được vén màn bởi các công ty thứ ba bằng các khám phát từ phần mềm hoặc qua các màn tháo dỡ.

Việc Apple che giấu thông tin RAM trên iPhone vì họ có lẽ không muốn tiết lộ thông số “thất vọng” khi so sánh với các đối thủ Android, đó là dung lượng thấp hơn nhiều. Trong thực tế, iPhone luôn cần ít bộ nhớ RAM hơn so với các smartphone của đối thủ do có lợi thế về phần mềm được tối ưu hóa hoàn toàn cho phần cứng. Về cơ bản, iOS được tạo bởi Apple và dành riêng cho iPhone, trong khi các phiên bản khác nhau của Android phải thích ứng với nhiều thiết bị đầu cuối của các thương hiệu khác nhau.

Trong khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có RAM 8 GB.

Bất chấp lý do này, nhiều người vẫn cho rằng các số liệu so sánh hệ điều hành thực sự không có ý nghĩa gì bởi với họ, điều quan trọng nhất là tính mượt mà và hoạt động một cách bình thường của hệ điều hành trong iPhone. Có thêm bộ nhớ RAM, mọi thứ sẽ được đảm bảo.

Giờ đây, thông tin từ TrendForce cho biết Apple đã quyết định mở rộng RAM trên iPhone của chính họ, mặc dù điều này tiếp tục được giới hạn trên các mẫu thông thường và cao cấp. Điều này có nghĩa các mẫu iPhone Pro của dòng iPhone 15 sẽ có RAM 8 GB, tăng lên từ 6 GB trên phiên bản hiện tại. Trong khi đó, các mẫu thông thường sẽ không tăng về số lượng RAM, tức vẫn chỉ dừng ở mức 6 GB. Tuy nhiên, một tin vui là nó vẫn có sự nâng cấp về chất lượng RAM khi chuyển lên công nghệ LPDDR5 - loại RAM nhanh hơn nhiều mà iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hiện có.

Nâng cấp RAM sẽ giúp dòng iPhone 15 xử lý nhiệm vụ cao cấp hơn.

Tăng RAM có thể cho thấy rằng iPhone sẽ cần nhiều năng lượng hơn để thực hiện một số hành động mà Apple có thể đang chuẩn bị, vốn tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Một trong những nhiệm vụ này chinh là khả năng xử lý nội dung thực tế tăng cường, hay như xử lý các tính năng trên Dynamic Island và camera được nâng cấp. Ngoài ra, Apple tin rằng đều này sẽ giúp các nhóm của họ tiếp tục cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời, trong đó tính linh hoạt và tốc độ của hệ điều hành đóng vai trò cơ bản.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/apple-dang-thuc-su-lot-xac-iphone-15-165218...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/apple-dang-thuc-su-lot-xac-iphone-15-165218.html