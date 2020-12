Điểm mặt những điện thoại màn hình nhỏ dưới 6 inch siêu gọn

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 06:00 AM (GMT+7)

Bên cạnh smartphone "khổng lồ", vẫn có những chiếc smartphone màn hình nhỏ được người tiêu dùng yêu thích vào năm 2020.

Smartphone có màn hình lớn mang lại vô số những thuận lợi khi sử dụng. Tuy nhiên, chúng cũng bất lợi khi bỏ túi, sử dụng bằng một tay,… Do đó, số ít những chiếc điện thoại có màn hình dưới 6 inch vẫn được ưa chuộng.

Hãy cùng xem những mẫu thiết bị có màn hình nhỏ này là những ai.

1. iPhone 7

Giá bán lẻ đề nghị: 7,99 triệu đồng (bản 32GB)

iPhone 7 có thể được xem là "đồ cổ" trong năm 2020 này vì đã được bán ra cách đây tận 4 năm. Giá bán của chiếc smartphone này đã qua sử dụng vẫn đang được rao bán với mức rẻ khó tin. Máy chỉ có màn hình 4,7 inch, vẫn xử lý "ngon" mọi tác vụ với chip A10 Fusion.

Ngược lại, chiếc iPhone này chỉ có camera sau đơn 12MP, không có khả năng chụp ảnh góc rộng hay những thuật toán nhiếp ảnh phức tạp. Do đó, người dùng không thể có được những hình ảnh lung linh như nhiều smartphone tầm trung khác bằng giá.

2. iPhone SE 2020

Giá bán lẻ đề nghị : 11,99 triệu đồng (bản 64GB)

Không thể không kể tới chiếc iPhone được ra mắt hồi đầu năm nay của Apple. Mẫu iPhone nhỏ gọn có màn hình 4,7 inch với thiết kế kiểu cũ này đã khiến cho các Fan hâm mộ truyền thống của "Nhà Táo" vô cùng phấn khích.

Với lợi thế có màn hình nhỏ, sức mạnh hiệu năng khá "trâu" vì được tích hợp chip xử lý A13 nên máy vẫn có thể xử lý tốt những nhiệm vụ thông thường, thậm chí còn là chiếc smartphone có camera sau đơn tốt nhất thị trường hiện nay. Mặt khác, nhược điểm của iPhone SE 2020 là có tuổi thọ pin quá ngắn (tích hợp pin dung lượng 1821 mAh).

3. iPhone 8 Plus

Giá bán lẻ đề nghị :13,19 triệu đồng (bản 128GB)

Thực tế, dù đã được bán ra hơn 3 năm nay nhưng iPhone 8 Plus vẫn là một trong số những chiếc iPhone quốc dân của nhiều người dùng Việt. Chiếc iPhone này cũng có màn hình nhỏ 5,5 inch – lớn hơn một chút so với iPhone SE 2020 và có camera sau kép 12MP với khả năng chụp ảnh chân dung.

Mặt khác, tuổi thọ pin của thiết bị có phần dài hơn với dung lượng là 2691 mAh. Nhưng so về khả năng xử lý, chip A11 Bionic bên trong iPhone 8 Plus chậm hơn khá nhiều so với chip A13 Bionic.

4. Galaxy A01 Core

Giá bán lẻ đề nghị: 1,99 triệu đồng

Đây là lựa chọn có giá rẻ nhất trong danh sách này. Điện thoại thuộc phân khúc phổ thông và dành cho những người chỉ mong muốn có được một thiết bị chỉ để nghe – gọi và vào web thông thường. Đơn giản là vì cấu hình của máy không thể đáp ứng các nhiệm vụ nặng nề.

Về thông số kỹ thuật, máy có màn hình 5,3 inch; trang bị chip xử lý MediaTek MT6739; RAM 1GB; ROM 16GB; pin 3000 mAh; camera sau 8MP; camera selfie 5MP. Thiết kế của điện thoại cũng rất đơn giản với viền màn hình dày, mặt lưng nhựa chống trơn và chống bám dính vân tay.

5. iPhone 11 Pro

Giá bán lẻ đề nghị: 25,99 triệu đồng (bản 64GB)

Mặc dù có màn hình nhỏ nhất nhưng iPhone 11 Pro lại thuộc phân khúc cao cấp của Apple. Đây cũng là chiếc iPhone cuối cùng còn sử dụng kích cỡ 5,8 inch cho màn hình của hãng.

Sở hữu chiếc iPhone cao cấp này, người dùng sẽ được trải nghiệm sức mạnh cực khỏe của chip A13 Bionic, pin 3046 mAh; cụm 3 camera sau 12MP và camera selfie đơn 12MP. iPhone 11 Pro cũng là lựa chọn an toàn cho những ai lo sợ thiết kế sắc cạnh của dòng iPhone 12 năm nay.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-mat-nhung-dien-thoai-man-hinh-nho-duoi-6-inch-sieu-gon-5020204125582491.h...Nguồn: http://danviet.vn/diem-mat-nhung-dien-thoai-man-hinh-nho-duoi-6-inch-sieu-gon-5020204125582491.htm