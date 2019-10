Đến phiên Motorola cũng muốn tung smartphone camera bật lên

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 16:35 PM (GMT+7)

Motorola đã sẵn sàng để tiết lộ điện thoại đầu tiên của mình với một máy ảnh bật lên.

Điện thoại Motorola Sự kiện:

Chiếc điện thoại sắp tới của Motorola tự hào có camera 32 MP được đặt trong một mô-đun bật lên với sự sắp xếp vẫn chưa rõ ràng nhưng máy ảnh mặt sau được cho là thiết lập kép với phần lồi lên chứa cảm biến chính 64 MP (nâng cấp từ 48 MP trong Motorola One Zoom và Vision).

Nhưng máy không có camera tele hoặc thậm chí siêu rộng mà chỉ là cảm biến độ sâu 8 MP. Camera chính cho khả năng quay video 4K/30 fps, tốc độ siêu chậm 120 fps ở 1080p hoặc 240 fps ở 720p. Máy hỗ trợ chế độ chụp đêm và chân dung riêng.

Về cơ bản, mẫu điện thoại này gần với Vision hơn so với Zoom. Máy có màn hình IPS LCD 6,39 inch độ phân giải Full HD+, có nghĩa không có tính năng Always On và không có máy quét dấu vân tay trong màn hình (đầu đọc dấu vân tay ở mặt sau).

Điều khá thú vị là máy quét vân tay dưới màn hình được bao quanh bởi một vòng đèn LED, có thể được điều chỉnh cấu hình để sáng lên cho các thông báo và trong khi sạc, hoặc chỉ khi điện thoại được sử dụng.

Mặc dù tên gọi điện thoại vẫn chưa được đưa ra nhưng đây có thể là một điện thoại Motorola One, có nghĩa nó chạy một phiên bản Android gần như nguyên bản, mà nhiều khả năng là Android 10.

Bên trong máy tích hợp chip Snapdragon 675 với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB hỗ trợ mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Điện thoại có cổng USB-C nhưng không hỗ trợ sạc nhanh (rất có thể là 15W), jack cắm tai nghe 3.5 mm và FM radio.