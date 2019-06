Đây là chiếc smartphone kỳ phùng địch thủ của Galaxy S10

Thứ Hai, ngày 17/06/2019 10:00 AM (GMT+7)

Hình ảnh được cho là Motorola One Action cho thấy sản phẩm sẽ có 3 camera và màn hình “lỗ khuyên” giống Galaxy S10.

Cách đây ít ngày, các thông số kỹ thuật chi tiết của Motorola One Action đã bị rò rỉ. Mới đây, hình ảnh kết xuất của máy đã xuất hiện, cho người dùng những hình dung cận cảnh nhất về ngoại hình.

Sản phẩm sẽ có 3 camera sau, camera "lỗ khuyên" ngược bên với Galaxy S10.

Motorola One Action trông tương tự như One Vision được công bố vào tháng trước. Chiếc smartphone này có màn hình “lỗ khuyên” ở cạnh trên bên trái màn hình, nút nguồn và nút chỉnh âm lượng ở bên phải, khe cắm thẻ SIM ở bên trái và loa và micrô ở phía dưới cổng USB-C. Giắc cắm tai nghe trên One Action có khả năng sẽ được đặt ở trên cùng, giống như “người anh em” One Vision.

One Action cũng có máy quét dấu vân tay ở mặt sau như One Vision nhưng được trang bị thêm một camera phụ. Cảm biến chính trong hệ thống camera này có độ phân giải 12,6MP và được thiết lập góc rộng 117 ° mang tên Action Cam 2.0µm, biến thiết bị trở thành một trong những smartphone cao cấp đi kèm với ống kính góc rộng.

Cận cảnh ảnh kết xuất Motorola One Action.

One Action là điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android One và có chung một số thông số kỹ thuật với One Vision, bao gồm chip xử lý Exynos 9609, màn hình FHD + cỡ 6,3 inch và pin 3.500 mAh. Nếu cấu hình và thiết kế dự đoán phía trên là chính xác, đây sẽ là mẫu smartphone ganh đua với Galaxy S10 của Samsung trong tương lai.