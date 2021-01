Đây sẽ là smartphone chơi game "mở bát" đầu năm nay

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 06:00 AM (GMT+7)

Chiếc smartphone chơi game Black Shark 4 năm nay được xác nhận sẽ có khả năng sạc nhanh 120W, khiến các game thủ vô cùng háo hức.

Giám đốc điều hành thương hiệu Xiaomi mới đây đã lên tiếng xác nhận trên trang Weibo: Black Shark sẽ sớm ra mắt chiếc điện thoại chơi game tiếp theo của mình. Thiết bị sẽ được gọi là Black Shark 4 và sẽ hỗ trợ sạc nhanh 120W. Vị giám đốc điều hành cũng tiết lộ dung lượng pin sẽ là 4.500 mAh và sẽ sạc đầy pin chưa tới 15 phút.

Poster quảng cáo Black Shark 4.

Thời gian này mang tới cải tiến vượt bậc so với điện thoại Xiaomi đầu tiên sử dụng sạc 120W. Trong thử nghiệm, Xiaomi Mi 10 Ultra được sạc đầy trong 26 phút, con số này vẫn rất ấn tượng, ngay cả khi lâu hơn 23 phút so với tuyên bố của nhà sản xuất. Có lẽ việc cải thiện khả năng làm mát của thiết bị cầm tay chơi game là lý do cho việc giảm nhanh thời gian sạc pin.

Black Shark là dòng smartphone chơi game chuyên dụng của Xiaomi.

Công chúng sẽ có câu trả lời khi Black Shark 4 được công bố. Sau sự thành công của các thế hệ tiền nhiệm, sản phẩm này chắc chắn sẽ lại khiến các game thủ rạo rực dù dự kiến có giá không hề rẻ. Theo poster quảng cáo trên, thời gian ra mắt thiết bị có lẽ đang thực sự đến gần.

Nguồn: http://danviet.vn/day-se-la-smartphone-choi-game-mo-bat-dau-nam-nay-5020211315583973.htmNguồn: http://danviet.vn/day-se-la-smartphone-choi-game-mo-bat-dau-nam-nay-5020211315583973.htm