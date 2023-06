Đây là nhiệt độ mà người dùng không nên thiết lập điều hòa vào mùa hè

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tốt là chìa khóa để giải quyết mục tiêu. Vậy đâu là mức nhiệt độ mà người dùng điều chỉnh? Theo iberdrola, để không tiêu tốn quá nhiều điện, người dùng chỉ cần thực hiện một vài điều chỉnh là có thể tiết kiệm tiền mỗi tháng cho hóa đơn của mình mà không phải hy sinh sự thoải mái.

27 độ C là mức nhiệt độ được khuyến cáo thiết lập ở điều hòa trong những ngày hè.

Mặc dù còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thiết bị hay nhiệt độ bên ngoài, nhưng mỗi độ nhiều hay ít có thể khiến người dùng tiết kiệm hoặc chi tiêu trên 7%. Do đó, tăng điều hòa không khí lên 2-3 độ có thể tiết kiệm đáng kể tiền điện trong những tháng mùa hè.

Theo Iberdrola, họ khuyên khách hàng nên đặt điều hòa ở 27 độ C vào mùa hè này để tiết kiệm năng lượng. Trong lời khuyên về hiệu quả năng lượng mà họ đưa ra, đảm bảo mức nhiệt độ này sẽ giúp tạo ra một không khí dễ chịu vì đó là con số có mức độ thoải mái nhất cho cơ thể.

Ngoài ra, họ nói thêm rằng mỗi độ mà người dùng hạ thấp không khí có thể dẫn đến mức tiêu thụ tăng từ 4 đến 8%. Nhưng ngoài khoản tiết kiệm, việc để nhiệt độ chênh lệch hơn 12 độ giữa không khí bên ngoài và bên trong ngôi nhà có thể gây hại cho sức khỏe và không thuận tiện chút nào.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái ở nhiệt độ 27 độ C, vì vậy mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Quan trọng hơn, người dùng không cần để điều hòa dưới 20 độ C. Xét cho cùng, mức từ 24 độ C đến 27 độ C là đủ đối với những ai cảm thấy 27 độ C không đủ.

Bất kể nhiệt độ người dùng thiết lập điều hòa vào mùa hè này là bao nhiêu, một yếu tố mà họ có thể tính đến là hệ thống tự động hóa trong nhà. Có các thiết bị thông minh giúp tự động hóa các tác vụ, liên kết các thiết bị và cũng tiết kiệm năng lượng. Đây là trường hợp của điều hòa không khí, nơi người dùng có thể điều khiển từ xa.

Ổ cắm điện thông minh cho phép bật/tắt điều hòa từ xa qua ứng dụng smartphone.

Không cần phải những thiết bị điều hòa cao cấp, thay vào đó người dùng có thể tìm các phụ kiện hỗ trợ bật/tắt điều hòa, hoặc điều chỉnh nhiệt độ hay thay đổi chế độ. Ví dụ, người dùng có thể thiết lập bật nó khoảng 20 phút trước khi về nhà. Ngoài ra, phích cắm thông minh cũng là một lựa chọn khác giúp bật hoặc tắt điều hòa từ xa, nhưng sẽ bị hạn chế ở khả năng tăng hoặc giảm nhiệt độ nếu người dùng không có mặt ở nhà. Nó sẽ hỗ trợ tốt cho việc bật/tắt điều hòa mà thôi, và nó sẽ cần đến kết nối internet.

Nói tóm lại, Iberdrola khuyên người dùng nên đặt điều hòa không khí ở mức 27 độ vào mùa hè này để tiết kiệm năng lượng.

