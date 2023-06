Không phải điều hòa, đây mới là mặt hàng "cháy hàng" của mùa hè năm nay

Tình trạng cắt điện luân phiên đã được thực hiện liên tục trong thời gian qua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và chưa có dấu hiệu kết thúc sớm. Trong khi thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu mua quạt tích điện, máy phát điện bùng nổ những ngày gần đây, khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, chị đã tìm đến 4 cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng hỏi mua quạt tích điện nhưng đều hết hàng.

Quạt tích điện được nhiều người săn lùng tìm mua

"Nhà tôi có con nhỏ hơn 6 tháng tuổi, nghe thông báo lịch cắt điện luân phiên, tôi vội tìm mua quạt tích điện để dùng khi cần thiết. Thế nhưng, đi 4 cửa hàng dọc khu vực thị trấn các chủ tiệm đều thông báo "cháy hàng", nếu muốn mua phải đặt cọc và 2 ngày sau mới có hàng. Do đó, phải ra siêu thị điện máy trên quận Hoàng Mai để mua quạt tích điện”, chị Liên nói.

Tại một cửa hàng điện máy trên đường Trường Chinh (Hà Nội), đại diện cửa hàng cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần, toàn bộ mấy trăm chiếc quạt sạc điện trong kho bán hết sạch. Từ quạt sạc giá vài trăm nghìn đến quạt sạc cao cấp 2-3 triệu đồng đều không còn một chiếc nào.

Theo chủ cửa hàng trên, số quạt này chị nhập về dự định bán cho cả mùa hè. Những năm trước, lượng người mua quạt sạc không nhiều như quạt điện. Năm nay, do mất điện luân phiên ngay từ những ngày đầu hè và cũng là những ngày nắng nóng cao điểm, người dân nháo nhào tìm mua quạt sạc.

Không chỉ quạt tích điện, mà máy phát điện cũng là là một mặt hàng bán chạy trong những ngày này, nhất là với những gia đình đông thành viên hay những trang trại chăn nuôi tại các địa phương. Dù có giá khá cao, nhưng nhiều hộ dân quyết định bỏ ra số tiền lớn để mua máy phát điện.

Nhiều hộ gia đình chi cả chục triệu để mua máy phát điện

Anh Nam (Hòa Bình) cho hay, khu nhà anh ở mất điện liên tiếp 4 ngày. Cứ ngày mất điện tới 1h đêm mới có, sáng 7h lại mất tiếp trong khi nhà có người già và hai con nhỏ nên anh quyết định mua máy phát điện để phục vụ việc sinh hoạt của cả gia đình.

“Tôi mua máy phát điện công suất 5 kW, cách âm, chống ồn chạy dầu mini với giá 18 triệu đồng. Gần 20 triệu đồng là số tiền không nhỏ với hộ gia đình nông thôn, nhưng bị cắt điện liên miên trong ngày nắng nóng thì cũng phải cố. Máy đủ sử dụng 3 quạt, 1 điều hoà và 1 tủ lạnh” – anh Nam nói.

Người dân tại Thanh Hóa cũng đổ xô tìm mua máy phát điện

Tại nhiều địa phương, việc cắt điện luân phiên khiến nhiều trang trại chăn nuôi quy mô phải xoay xở lắp đặt thêm hệ thống máy phát điện để vận hành dàn lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định cho chuồng trại.

Tại Nghệ An, Anh Nguyễn Hữu Thắng, chủ trại gà ác lấy trứng ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: “Để duy trì nhiệt độ chuồng 23-25 độ C cho gần 50.000 gà đẻ, tôi phải mua máy phát điện công nghiệp công suất lớn với giá 350 triệu đồng. Trung bình mỗi tiếng, nếu vận hành hết các thiết bị dàn lạnh, quạt, nước… tiêu tốn hết 8-10 lít dầu. Mặc dù tốn kém nhưng cũng chấp nhận vì nếu không vận hành thì đàn gà sẽ ốm, chết”.

Ngoài ra, những người kinh doanh dịch vụ như ăn uống, giải khát… cũng phải trang bị máy phát điện để phục vụ khách hàng, bảo quản đồ ăn, đồ uống bằng tủ lạnh, tủ đông… Nhu cầu người dân tăng cao nên thị trường máy phát điện cũng hết sức sôi động.

Tại Hải Phòng - các sản phẩm máy phát điện cũng trong tình trạng "cháy hàng"

Anh Quỳnh, chủ đại lý đồ điện tại Hải Phòng, cho hay, mùa hè năm nay lượng khách tìm mua máy phát điện tăng đột biến. Hiện trên thị trường có nhiều dòng máy phát điện với mức giá thành khác nhau, tùy công suất. Tuy nhiên, các dòng phổ thông được nhiều gia đình chọn mua như, máy công suất nhỏ 2.8kw có giá 6,5 triệu. Với dòng máy lớn hơn là máy 5kw giá 18 triệu, máy 6kw, giá 22 triệu,… thì có thể chạy điều hòa. Đa số các dòng máy mới này đều chạy dầu, tiết kiệm nhiên liệu và chống ồn,...

“Quạt tích điện về đến đâu hết đến đấy. Với máy phát điện, hiện một số dòng thông dụng đã hết hàng, đặt cả tuần mới có hàng về. Bán thiết bị điện nhiều năm nhưng tôi cũng phải bất ngờ, thời điểm này để mua tìm quạt tích điện và máy phát điện thực sự không có nhiều lựa chọn” – anh Quỳnh cho hay.

