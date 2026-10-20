NÓNG: Dung lượng pin iPhone Duo chính thức được hé lộ

Vào thứ Sáu, Apple đã công bố nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn EU cho mẫu iPhone Duo, qua đó tiết lộ thiết bị này sở hữu tổng dung lượng pin là 4.883 mAh.

iPhone Duo.

Tài liệu này đã xác nhận thông tin rò rỉ trước đó, cho thấy iPhone Duo bao gồm hai viên pin với dung lượng lần lượt là 2.962 mAh và 1.921 mAh, tạo nên tổng dung lượng 4.883 mAh. Vì iPhone Duo là thiết bị chỉ sử dụng eSIM nên con số dung lượng pin này áp dụng trên toàn cầu. Thiết bị không có phiên bản sử dụng khay SIM vật lý.

2 màu của iPhone Duo.

Trước đó, iFixit từng ghi nhận mẫu iPhone 18 Pro (phiên bản chỉ dùng eSIM) có dung lượng pin 4.288 mAh, iPhone 18 Pro Max (cũng chỉ dùng eSIM) sở hữu viên pin 5.567 mAh. Nói cách khác, iPhone Duo có viên pin lớn hơn nhiều so với iPhone 18 Pro nhưng vẫn bé hơn pin của iPhone 18 Pro Max.

Cùng chờ xem thời lượng pin thực tế của iPhone Duo "trâu" tới đâu khi được sử dụng trong thực tế.

Tại Việt Nam, khách hàng có thể đặt trước iPhone Duo với giá bán từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Sản phẩm dự kiến được phát hành chính thức trên toàn cầu vào ngày 23/10 tới.