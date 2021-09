Đánh giá iPhone 13 Pro - điện thoại xịn sò giá tốt nhất của Apple

Nhận xét chung Nhìn chung, iPhone 13 Pro là một sản phẩm tinh chỉnh những thứ trên iPhone 12 Pro tốt hơn thay vì hoàn toàn mói. Điều đó có nghĩa nó sẽ không thú vị đối với những người mong muốn có được những công nghệ mới mà chỉ là một chiếc điện thoại tinh tế của Apple để mọi người mua. Vì vậy, nếu đang tìm kiếm một bản nâng cấp từ thế hệ iPhone khá cũ (không phải iPhone 12 series), đó là sản phẩm thực sự ấn tượng. Ưu điểm: - Màn hình ProMotion 120 Hz siêu mượt. - Pin tốt hơn tiền nhiệm. - Máy ảnh dễ sử dụng và hiệu quả. Nhược điểm - Chip A15 Bionic không phải là một bước tiến lớn so với A14 Bionic. - Không có màn hình Always On. - Thời lượng pin bị thách thức với những yêu cầu cao. - Đôi khi chế độ macro tự động chuyển đổi có thể bị nhầm lẫn.