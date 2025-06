Đây là lý do mà người dùng mua iPhone mới

Theo báo cáo, 67% người dùng nâng cấp iPhone không phải vì các tính năng mới hay trí tuệ nhân tạo (AI), mà chủ yếu do các vấn đề về phần cứng như hiệu suất chậm, pin kém hoặc màn hình hỏng. Cụ thể, 40% người dùng cho biết họ đã thay thế điện thoại vì những lý do này, trong khi 27% khác phải nâng cấp do mất máy hoặc thiết bị ngừng hoạt động. Chỉ có 13% người dùng nâng cấp vì cải thiện camera hay màn hình, và dưới 10% do thay đổi nhà mạng hoặc chương trình khuyến mại.

Một điều thú vị trong nghiên cứu cho thấy AI hiện không phải là động lực chính thúc đẩy người dùng mua iPhone mới. Dữ liệu từ CIRP cho thấy rằng AI, bao gồm cả Apple Intelligence và Siri, chưa tạo được sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng.

Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp điện thoại di động đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Trước đại dịch, người dùng thường nâng cấp điện thoại sau mỗi 3 năm. Tuy nhiên, sau năm 2021, nhiều người đã tận dụng các chương trình trợ cấp từ nhà mạng để nâng cấp thiết bị. Đến năm 2023, người dùng có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn, với 36% người mua nâng cấp sau 2 năm sử dụng.

Trong bối cảnh này, Apple đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng một lần nữa. Công ty có thể phát triển một chiếc iPhone gập lại mà nhiều người đang mong đợi. Nếu Apple có thể kết hợp iPhone gập lại với những cải tiến về AI, tương lai của hãng có thể sẽ rất tươi sáng.

Năm 2026 và 2027 có thể đánh dấu những bước đột phá cho iPhone và AI khi Apple thâm nhập vào một thị trường mới mà hiện tại họ chưa có sự hiện diện mạnh mẽ. Nếu chiếc iPhone gập lại có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh, một cuộc cách mạng mới trong ngành công nghệ có thể sẽ diễn ra, tương tự như sự ra mắt của iPhone vào năm 2007.