Synology lần đầu công bố dòng thiết bị lưu trữ mạng DiskStation neo+

Synology vừa ra mắt dòng DiskStation neo+, gồm bốn mẫu DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ và DS725neo+. Được phát triển trên nền tảng của dòng DiskStation Plus, dòng neo+ mang đến lựa chọn cấu hình với chi phí đầu tư ban đầu hợp lý hơn.

Được xây dựng trên nền tảng dòng DS Plus, các mẫu neo+ mới được trang bị mặc định bộ nhớ DDR4 SODIMM 4GB non-ECC. Dòng này được bán song song với các mẫu DS Plus tiêu chuẩn, mang đến thêm lựa chọn để người dùng chủ động xây dựng hệ thống phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

Theo thông số kỹ thuật, dòng neo+ được trang bị khe M.2 tích hợp cho SSD cache và cổng mạng 2.5GbE. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thiết bị mở rộng DX525. Ngoài ra, mẫu DS1825neo+ và DS1525neo+ còn được trang bị khe PCIe 3.0, từ đó người dùng có thể lắp thêm card mạng 10GbE hoặc 25GbE để mở rộng khả năng kết nối.

Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ ECC hiện có, với dung lượng hỗ trợ lên đến 32GB. Nhờ đó, hệ thống có thể đáp ứng linh hoạt hơn các tác vụ yêu cầu nhiều tài nguyên trong tương lai.

Dòng DiskStation neo+ được vận hành trên hệ điều hành Synology DiskStation Manager (DSM), nền tảng cung cấp hệ sinh thái các ứng dụng cho quản lý, chia sẻ, đồng bộ và bảo vệ dữ liệu.

Trong đó, Synology Drive biến NAS thành đám mây riêng, cho phép truy cập dữ liệu từ nhiều thiết bị và đồng bộ dữ liệu giữa các địa điểm, phù hợp với các nhóm làm việc phân tán. Active Backup Suite hỗ trợ sao lưu dữ liệu từ máy tính Windows, Linux và macOS, máy ảo và các dịch vụ đám mây, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn bảo vệ dữ liệu. Hay Surveillance Station biến NAS thành hệ thống NVR tại chỗ, hỗ trợ quản lý và giám sát camera tại một hoặc nhiều địa điểm.