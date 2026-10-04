Bộ phim ngắn AI đầu tiên sẽ lên sóng truyền hình dịp Tết Nguyên đán 2027

Tại Trung Quốc, các sản phẩm phim ảnh kết hợp AI với “Tây Du Ký” đã thu hút sự chú ý lớn. “Hậu Tây Du Ký”, bộ phim được giới thiệu là phim dài tập toàn AI đầu tiên phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, lên sóng khung giờ vàng từ cuối tháng 8. Theo Xinhua, sau đợt phát sóng đầu tiên, tác phẩm đạt nhiều chỉ số truyền thông đáng chú ý, trong đó tổng lượng lan truyền trên toàn mạng được báo cáo vượt 3 tỷ lượt.

Không đứng ngoài cuộc chơi, mới đây tại Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) cùng Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) đã công bố dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng AI mang tên “Bãi Săn”. Theo thông tin ban đầu, đây là dự án phim nhiều tập ứng dụng AI đầu tiên do HTV - TFS trực tiếp sản xuất, với sự đồng hành và hỗ trợ tài nguyên công nghệ từ CapCut.

"Bãi Săn" ứng dụng AI trong tạo hình nhân vật, cảnh quay.

“Bãi Săn” được triển khai từ tháng 7/2026, hướng tới định dạng nội dung ngắn trên các nền tảng số. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú, thuộc thể loại viễn tưởng, vốn đòi hỏi nhiều kinh phí và kỹ thuật khi phải xây dựng các bối cảnh phức tạp nếu thực hiện bằng phương thức sản xuất truyền thống.

Theo thiết kế của dự án, AI được sử dụng chủ yếu ở khâu hình ảnh. Công nghệ này tạo ra các bối cảnh và khung hình thị giác dựa trên cấu trúc câu lệnh, phong cách nghệ thuật và định vị nhân vật do đạo diễn TFS thiết lập. Công cụ EditPilot được sử dụng để hỗ trợ hậu kỳ và tạo bản dựng sơ bộ trong thời gian ngắn hơn.

Trong khi đó, các công đoạn liên quan đến định hướng nội dung và nghệ thuật vẫn do ê-kíp con người đảm nhiệm. TFS phụ trách chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, diễn xuất giọng nói, lồng tiếng và kỹ thuật dựng phim. Dự án sử dụng nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 cùng công cụ EditPilot do CapCut hỗ trợ.

“Bãi Săn” mùa đầu tiên gồm 15 tập, mỗi tập dài khoảng 3 phút. Nội dung xoay quanh một nữ sinh có khả năng giải mã cổ tự. Sau khi người bạn thân bất ngờ biến thành Người Rồng vì một tai nạn, cô bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Người Thú và một tổ chức thợ săn bí mật, đồng thời phải tìm cách giải mã những bí mật được chôn giấu dưới Đại học Đế Đô.

Tác phẩm đặt câu hỏi về ranh giới giữa thiện và ác thông qua lựa chọn của mỗi cá nhân, thay vì nguồn gốc hay chủng loài. Tình bạn, tình yêu và tình thân được xác định là những yếu tố giúp các nhân vật vượt qua định kiến, hóa giải hận thù và hướng tới sự cảm thông.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy một hướng thử nghiệm khác của phim AI tại Việt Nam. Trong khi nhiều nội dung AI ngắn trên mạng xã hội khai thác các nhân vật và mô-típ quen thuộc để tạo hiệu ứng nhanh, “Bãi Săn” sử dụng AI như một công cụ dựng hình phục vụ một kịch bản văn học đã có sẵn.

“Bãi Săn” mùa 1 dự kiến phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán 2027 trên các nền tảng đa truyền thông của HTV.