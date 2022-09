Có nên “lên đời” iPhone 14?

Nội dung bài viết sẽ giúp người dùng biết được đâu là thời điểm tốt nhất để thay thế iPhone bằng một iPhone mới để tránh bị lãng phí quá nhiều tiền bạc, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay.

Về cơ bản, chọn thời điểm lý tưởng để đổi iPhone mới không bao giờ là điều dễ dàng. Có rất nhiều người dùng thay đổi nó hàng năm, những người khác thì ngược lại, đợi cho đến khi thiết bị của họ hoạt động kém đến mức tối đa, trong khi một số thì thực hiện thay đổi hai năm một lần. Nhìn chung, không có công thức chính xác nào cho biết thời điểm thích hợp nhất để thay một điện thoại hiện tại để lấy cái mới hơn bởi mọi thứ sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi người.

Chính vì vậy, bài viết sẽ tập trung đặc biệt vào việc cho người dùng biết những trường hợp nào đáng để thực hiện bước nhảy vọt sang iPhone mới mà Apple vừa giới thiệu. Dựa vào những cân nhắc này, người dùng sẽ có thêm thông tin về việc thay đổi liệu có phù hợp không.

Trường hợp nào nên mua iPhone 14 mới?

Hãy bắt đầu bằng cách nói về iPhone 14, một thiết bị thực sự không tỏa sáng nếu nội dung tập trung vào tiền nhiệm của nó là iPhone 13. Sự phát triển của iPhone 14 so với iPhone 13 là rất khan hiếm, vì vậy việc nâng cấp lên iPhone 13 chỉ có ý nghĩa đối với những người dùng iPhone 11 trở về trước đó, vì ngay cả iPhone 12 cũng không có sự khác biệt đáng kể.

Điều tương tự cũng không xảy ra với iPhone 14 Plus, bởi về góc độ thông số kỹ thuật, iPhone 14 và 14 Plus là khá giống nhau, ngoại trừ màn hình và pin.

Chuyển sang các sản phẩm thuộc dòng iPhone 14 Pro. Trước hết hãy nói về phiên bản iPhone 14 Pro 6,1 inch. Mặc dù có những khác biệt đáng kể so với iPhone 13 Pro, có lẽ những điều này vẫn chưa đủ để biện minh cho bước nhảy vọt. Tuy nhiên, đối với tất cả những người có iPhone 12 Pro hoặc cũ hơn, họ sẽ tận hưởng một màn hình tốt hơn với tính năng ProMotion, Always On, độ sáng lớn hơn cũng như những cải tiến đáng kể trong chức năng camera như quay video ở chế độ hành động hoặc rạp chiếu phim… Trên thực tế, ngay cả những người dùng sở hữu iPhone 13 hoặc 13 mini cũng sẽ thích thú với sản phẩm này.

Và cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất, iPhone 14 Pro Max. Trong trường hợp này, điều tương tự cũng được áp dụng như với iPhone 14 Pro. Hai sản phẩm cũng có các tính năng giống nhau, ngoại trừ màn hình và pin. Dẫu có một số khác biệt so với tiền nhiệm iPhone 13 Pro Max nhưng có lẽ điều đó không đủ để buộc người dùng phải đổi máy khác.

Xét cho cùng, nếu người dùng đang sở hữu iPhone 12 Pro Max trở về trước, sự thay đổi sẽ thực sự tích cực, bao gồm tăng màn hình, máy ảnh và tất nhiên là pin.

