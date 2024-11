Nghi vấn nồi chiên không dầu Xiaomi thu thập dữ liệu người dùng

Mặc dù nồi chiên không dầu đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2010 nhưng thiết bị này mới thực sự trở nên phổ biến trong các gia đình trong vài năm gần đây. Điều này xảy ra khi người tiêu dùng tìm kiếm những phương pháp nấu ăn nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Which? phát hiện ứng dụng smartphone của Xiaomi dùng để điều khiển nồi chiên không dầu đã gửi dữ liệu cá nhân đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo của Which? đã chỉ ra những vấn đề an toàn liên quan đến các thiết bị này. Trong tài liệu có tiêu đề “Tại sao nồi chiên không dầu lại theo dõi tôi?”, Which? đã tiến hành thử nghiệm nhiều sản phẩm nồi chiên không dầu đang được bán tại Anh và phát hiện rằng ba thương hiệu Aigostar, Xiaomi và Cosori có xu hướng thu thập thông tin vị trí chính xác của người dùng và yêu cầu quyền truy cập vào “ghi âm trên điện thoại mà không có lý do cụ thể”.

Báo cáo cũng cho biết ứng dụng Xiaomi liên kết với các sản phẩm nồi chiên không dầu của hãng đã kết nối với các trình theo dõi như Facebook, Pangle (mạng quảng cáo của TikTok for Business) và công ty Tencent của Trung Quốc, tùy thuộc vào vị trí của người dùng. Đáng chú ý, cả nồi chiên không dầu của Xiaomi và Aigostar đều gửi thông tin thu thập được từ người dùng về máy chủ tại Trung Quốc, mặc dù Which? đã lưu ý rằng điều này đã được đề cập trong thông báo về quyền riêng tư của người dùng.

Which? đã công bố báo cáo đáng lo ngại sau khi thử nghiệm nhiều thiết bị thông minh khác nhau.

Aigostar đã cung cấp cho người dùng tùy chọn nhập thông tin cá nhân như giới tính và ngày sinh khi thiết lập tài khoản, tuy nhiên việc này không bắt buộc. Trong một báo cáo gần đây, biên tập viên Harry Rose của tạp chí Which?, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nhà sản xuất công nghệ thông minh và các đối tác của họ hiện có thể thu thập dữ liệu từ người tiêu dùng một cách liều lĩnh, thường với rất ít hoặc không có sự minh bạch”.

Đáp lại các khiếu nại, một đại diện của Cosori cho biết: “Chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư và tuân thủ các yêu cầu nội bộ. Các sản phẩm thông minh của chúng tôi phải tuân thủ GDPR. Tuy nhiên, nếu không có báo cáo thử nghiệm cụ thể từ công ty hoặc phòng thử nghiệm, chúng tôi không thể bình luận thêm”.

Các sản phẩm nồi chiên không dầu Aigostar, Xiaomi và Cosori được Which? phát hiện vi phạm.

Trong khi đó, một đại diện của Xiaomi đã đưa ra phản hồi cho biết: “Chúng tôi biết về thông cáo báo chí gần đây của Which? và một số thông tin trong đó, như việc ‘Nồi chiên không dầu Xiaomi đã gửi thông tin cá nhân của mọi người đến máy chủ tại Trung Quốc’, là không chính xác và gây hiểu lầm. Chúng tôi đang làm rõ vấn đề này với Which?. Chính sách bảo mật của chúng tôi được xây dựng để tuân thủ các quy định hiện hành như GDPR và DPA 2018 của Vương quốc Anh. Dữ liệu người dùng được lưu trữ theo luật pháp địa phương, và chúng tôi có quyền thực hiện các hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng của mình”.

Hiện tại, Aigostar chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Which?.

