Chỉ cần sở hữu tính năng này, iPhone 15 sẽ "cháy hàng"

“Gia đình” iPhone 15 sẽ ra mắt trong khoảng 3 tháng nữa và công chúng đang nhận được một số dấu hiệu cho thấy điện thoại sẽ có thiết kế như thế nào.

Chắc chắn, những chiếc smartphone cao cấp này sẽ có một số cải tiến vững chắc. Cụ thể hơn, chúng sẽ có các con chip nhanh hơn cùng với một số chức năng camera bổ sung và thời lượng pin tốt hơn.

"Tao thỏ" đã tồn tại quá lâu.

Mặc dù vậy, hầu hết các tin đồn hiện tại đều tập trung vào sự thay đổi được chờ đợi từ lâu của Apple – chuyển từ cổng Lightning sang USB-C. Công ty đã quyết định đưa iPhone ngang hàng với iPad và MacBook bằng cách chuyển sang USB-C.

Tuy nhiên, có một phần cốt lõi khác của iPhone tiêu chuẩn đã bị bỏ qua quá lâu: màn hình. Không phải chất lượng của màn hình (vì Apple đã có bước nhảy vọt lên màn hình OLED trên tất cả các mẫu iPhone) mà là tốc độ làm mới.

Theo các tin đồn vào hồi tháng 3, Apple vẫn đang lên kế hoạch xuất xưởng cặp iPhone 15 tiêu chuẩn với tốc độ làm mới màn hình 60Hz. Thông số này không có gì thay đổi so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus của năm ngoái. Do đó, đây là một cách để “Nhà Táo” thúc đẩy iFan mua iPhone Pro để sở hữu tốc độ làm mới thích ứng ProMotion 120Hz.

iPhone 12.

Vấn đề là, doanh số bán iPhone 14 thông thường hiện đã vượt qua cả hai mẫu iPhone 14 Pro, khiến chúng trở thành phiên bản điện thoại thông minh “bán chạy” nhất của Apple trong những tháng gần đây. Chiếc iPhone này đã chiếm 19% thị phần trên các nhà mạng vào tháng 4 và rõ ràng, mọi người sẽ không chuyển ngay sang các mẫu iPhone Pro.

Trong khi đó, nhiều điện thoại Android đã cung cấp tốc độ làm mới cao hơn kể từ trước khi Apple đưa tính năng này vào iPhone 13 Pro vào năm 2021.

Đó là chưa kể việc Apple buộc phải chuyển sang USB-C không hoàn toàn tự nguyện. Quy định của Liên minh Châu Âu sẽ giúp người dùng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng thời gian sạc và tốc độ truyền dữ liệu.

Sự khác biệt lớn

Sự khác biệt giữa màn hình 60Hz trên iPhone 13 và màn hình ProMotion 120Hz trên iPhone 13 Pro là rất lớn.

Không giống như việc nâng hiệu suất hoặc tăng thời lượng pin thêm một giờ, tốc độ làm mới cao trên màn hình điện thoại là điều người dùng dễ nhận thấy nhất khi sử dụng trong ngày.

Ảnh concept iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

Hiện tại, Apple sẽ tìm ra nhiều cách khác nhau để cải thiện trải nghiệm màn hình cho những người chọn nâng cấp lên iPhone 15., ví dụ như thêm Dynamic Island hoặc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia hy vọng rằng vào năm 2023, hãng hiểu được rằng việc xuất xưởng một chiếc điện thoại có màn hình 60Hz đang gây bất lợi cho khách hàng và vô số tính năng sắp có trên iOS 17.

Nếu vào tháng 9, "Táo Khuyết" tiết lộ mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn đi kèm màn hình ProMotion, đây sẽ là nâng cấp tuyệt vời nhất, đáng được chờ đợi nhất của nhiều iFan.

