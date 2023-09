Camera iPhone 15 series xuất hiện trước giờ G, ngỡ ngàng bản giá rẻ

Rò rỉ camera iPhone 15 mới đến từ MacRumors khi nguồn tin cho biết họ đã thu được các thông tin chi tiết về các thông số camera trên từng mẫu iPhone tiếp theo. Điều này có thể giúp người dùng quyết định nên mua mẫu iPhone nào khi chúng lên kệ.

iPhone 15 series sẽ chứng kiến sự nâng cấp về thông số camera.

iPhone 15 và 15 Plus

Các mẫu iPhone 15 giá rẻ này của Apple sẽ bao gồm camera kép, gồm cảm biến chính 48 MP khẩu độ f/1.6 và cảm biến siêu rộng 12 MP khẩu độ f/2.4. MacRumors lưu ý rằng cảm biến 48 MP không phải là Sony IMX803 mà Apple đã sử dụng trong các mẫu iPhone 14 Pro, vốn cũng sẽ có bên trong các biến thể iPhone 15 Pro sắp ra mắt. Thay vào đó, Apple đã thử nghiệm hai cảm biến khác. Một là hệ thống cảm biến camera xếp chồng của Sony, còn lại là hệ thống cảm biến thông thường.

iPhone 15 và 15 Plus sẽ gây chú ý mạnh với cảm biến xếp chồng.

Cảm biến xếp chồng có hệ thống 2 lớp tạo điều thú vị nhất. Đây thực sự sẽ là một bản nâng cấp so với camera 48 MP trên iPhone 15 Pro do nó có thể thu được nhiều ánh sáng hơn và có thể giảm nhiễu. Cảm biến sẽ cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu đồng thời cải thiện dải động. Hình ảnh so sánh trong bài viết cho thấy những ưu điểm của cảm biến xếp chồng so với cảm biến thông thường.

So sánh giữa cảm biến xếp chồng và cảm biến thông thường.

Mặc dù MacRumors không thể cho biết liệu iPhone 15 và 15 Plus có trang bị cảm biến 48 MP xếp chồng hay không nhưng tuyên bố trước đó của TrendForce cho rằng đó là cảm biến mà Apple đã chọn cho những chiếc iPhone rẻ hơn này. Bằng cách khéo léo tái thiết kế cấu trúc và vật liệu của bộ tách sóng quang, nếu iPhone 15 và 15 Plus thành công, ngành công nghiệp có thể đẩy hiệu suất của cảm biến lên tầm cao mới.

iPhone 15 Pro

MacRumors cũng liệt kê thông số camera của iPhone 15 Pro, chỉ ra những nâng cấp cho cả camera siêu rộng và ống kính zoom, bao gồm camera chính với cảm biến 48 MP (Sony IMX803) khẩu độ f/1.78; camera tele 12,7 MP khẩu độ f/2.8; và camera siêu rộng 13,4 MP khẩu độ f/2.2.

Cả hai máy ảnh đều có độ phân giải nhỏ giúp cải thiện chất lượng ảnh. Về camera chính, Apple sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX803.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max cũng sẽ trang bị cụm ba camera với độ phân giải tương tự. Điểm khác biệt lớn nhất là ống kính zoom tele sẽ là loại ống kính kính tiềm vọng. Chúng bao gồm camera chính 48 MP (Sony IMX803) khẩu độ f/1.78; camera tele 12,7 MP khẩu độ f/2.8 ống kính kính tiềm vọng; và camera siêu rộng 13,4 MP khẩu độ f/2.2.

iPhone 15 Pro Max là mẫu duy nhất có camera với ống kính kính tiềm vọng.

Lợi ích chính từ việc áp dụng ống kính kính tiềm vọng là zoom quang học tốt hơn, cho phép iPhone 15 Pro Max cung cấp zoom quang 5x đến 10x so với 3x của iPhone 14 Pro Max. Việc chuyển sang camera kính tiềm vọng buộc Apple phải tăng kích thước của toàn bộ mô-đun camera phía sau. Công ty cũng thiết kế lại không gian bên trong để chứa camera kính tiềm vọng.

MacRumors cũng lưu ý rằng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đều sẽ có camera kính tiềm vọng vào năm tới. Apple sẽ tăng một chút kích thước của các biến thể Pro thế hệ tiếp theo để có thêm không gian bên trong cho máy ảnh.

Cuối cùng, nguồn tin cho biết thông số camera iPhone 15 bị rò rỉ đến từ thông tin tiền sản xuất, vì vậy mọi thứ có thể thay đổi trước khi Apple chính thức xác nhận vào tuần tới, nơi công ty chắc chắn sẽ dành rất nhiều thời gian để trình bày camera trước khi liệt kê thông số kỹ thuật trên trang iPhone 15.

