Có giá "khét" nhất nhưng iPhone 15 Pro Max được sản xuất nhiều nhất

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, sản lượng của chiếc iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất sẽ chiếm khoảng 35–40% tổng số lô hàng ban đầu của dòng iPhone 15 khi ra mắt vào tháng tới.

Nói cách khác, chiếc iPhone Pro Max đắt tiền nhất của Apple sẽ chiếm thị phần cao nhất trong số 4 mẫu iPhone 15. Theo đó, tổng sản lượng iPhone 15 Pro Max ban đầu sẽ cao hơn 10–20% so với iPhone 14 Pro Max của năm ngoái.

Ảnh concept iPhone 15 Pro Max.

Một trong những tính năng chính thúc đẩy người dùng hướng tới ‌iPhone 15 Pro‌ Max ​​sẽ là camera tele ống kính tiềm vọng, cho phép zoom quang 5x–6x, cao hơn so với zoom quang 3x trên iPhone hiện tại. Đáng chú ý, ống kính tiềm vọng mới sẽ chỉ dành cho mẫu iPhone 15 Pro Max trong năm nay trước khi mở rộng sang cặp iPhone 16 Pro nhỏ hơn vào năm tới.

Điều đó cũng cho thấy Apple đang khá lạc quan về ống kính tiềm vọng, tính năng chỉ có trên iPhone 15 Pro Max.

rong năm nay, Apple và nhà cung cấp ống kính tiềm vọng độc quyền của hãng - Largan sẽ bắt đầu sản xuất 15–20 triệu chiếc iPhone 15 Pro Max linh kiện này. Sau đó, sản lượng sẽ được tăng 70–80%, lên khoảng 30 triệu chiếc vào năm tới.

Các tùy chọn màu dự kiến của iPhone 15 Pro Max.

Ông Kuo cũng nhấn mạnh, ống kính tiềm vọng sẽ có giá cao hơn khoảng 3 - 4 lần so với ống kính cao cấp truyền thống. Do đó, Largan sẽ được hưởng lợi đáng kể từ mối quan hệ hợp tác với Apple để cung cấp linh kiện. Ống kính mới dành cho ‌iPhone 15 Pro‌ Max và những cải tiến khác có thể khiến "Nhà Táo" tăng giá cho các mẫu iPhone 15 Pro ít nhất 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) so với dòng iPhone Pro hiện tại.

Bộ tứ iPhone 15‌ sẽ được Apple công bố chính thức chỉ sau vài tuần nữa, sự kiện dự kiến diễn ra vào Thứ Ba, ngày 12/9. Sau đó, khách hàng quan tâm có thể "đặt gạch" chúng vào Thứ Sáu, ngày 22/9.

Một số tin đồn cho biết, mẫu iPhone 15 Pro Max có thể bị trì hoãn bán ra khoảng vài tuần. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy, các lô hàng lớn của chiếc điện thoại cao cấp này sẽ bắt đầu vận chuyển vào tuần này, kịp lên kệ cùng các thành viên còn lại.

