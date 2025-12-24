Cách cứu điện thoại mất sóng khi bị rơi xuống nước

Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống nước, làm gián đoạn cuộc gọi và không thể gửi tin nhắn? Nước có thể thấm vào điện thoại rất nhanh, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến màn hình mà còn làm gián đoạn khả năng kết nối của thiết bị.

Khi điện thoại tiếp xúc với nước, các linh kiện bên trong như bảng mạch và đầu nối có thể bị chập mạch, dẫn đến hỏng hóc các đường dẫn dữ liệu và nguồn điện. Tín hiệu điện thoại thường là yếu tố bị ảnh hưởng đầu tiên, khiến người dùng gặp phải cảnh báo dịch vụ bị gián đoạn hoặc thông báo "Không có tín hiệu".

Điện thoại bị rơi xuống nước không chỉ ảnh hưởng đến màn hình mà còn làm gián đoạn khả năng kết nối. (Ảnh: Fonetech)

Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng tín hiệu yếu do nước

Nước có thể làm mất cân bằng giữa các tín hiệu tần số vô tuyến từ thiết bị và các tháp phát sóng gần đó, gây ra nhiễu tín hiệu. Ăng-ten trong điện thoại, vốn được thiết kế để thu tín hiệu yếu, có thể bị oxy hóa khi tiếp xúc với nước, dẫn đến suy giảm khả năng thu sóng. Điều này không chỉ làm tín hiệu yếu đi mà còn khiến điện thoại tiêu tốn pin nhanh hơn.

Khi điện thoại bị ngấm nước, hành động kịp thời là rất quan trọng. Đầu tiên, hãy tắt điện thoại ngay lập tức để tránh chập mạch. Lau nhẹ bề mặt bên ngoài bằng một miếng vải mềm, thấm hút tốt và tháo ốp lưng, thẻ SIM cùng các phụ kiện khác. Đặt điện thoại ở nơi khô ráo, thoáng khí và sử dụng các gói hút ẩm để tăng khả năng hút ẩm.

Tránh sử dụng gạo để làm khô điện thoại, hạt gạo có thể bám vào các khe kẽ và cổng kết nối, khiến tinh bột trong gạo bị lên men, làm tổn thương thiết bị nhiều hơn. Ngoài ra, không nên sử dụng máy sấy tóc, vì luồng gió của máy sấy có thể đẩy nước vào sâu hơn.

Hành động nhanh chóng không chỉ giúp giảm thiểu tác hại lâu dài mà còn duy trì khả năng thu phát tín hiệu của điện thoại. (Ảnh: Energea)

Khôi phục tín hiệu điện thoại

Sau khi đã lau khô thiết bị, hãy lắp lại thẻ SIM và bật nguồn điện thoại ở khu vực có sóng mạnh. Nếu tín hiệu vẫn không ổn định, hãy thử chuyển điện thoại sang chế độ máy bay trong 30 giây để thiết lập lại mạng. Cập nhật phần mềm cũng là một bước quan trọng, vì firmware lỗi thời có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu tín hiệu vẫn không cải thiện, hãy kiểm tra xem có hiện tượng ăn mòn nào không. Sử dụng một bàn chải mềm để nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn bám trên điểm tiếp xúc. Nếu cần, hãy thử đổi thẻ SIM, vì nước có thể đã làm hỏng đầu đọc. Cuối cùng, thiết lập lại mạng thông qua cài đặt để làm mới kết nối.

Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, có thể đã xảy ra hiện tượng ăn mòn nghiêm trọng. Lúc này, bạn nên tìm đến các dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp để khôi phục điện thoại bằng thiết bị chuyên dụng. Hãy ghi nhớ rằng, hành động kịp thời và đúng cách có thể giúp bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những hư hỏng không đáng có.