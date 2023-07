Bảng giá smartphone Vivo tháng 7/2023: Vivo V25 Pro giảm "sốc" 4 triệu đồng

Tháng 7/2023, smartphone Vivo trên kệ hàng có gần 20 lựa chọn với giá từ 2,39 triệu đồng cho tới 9,99 triệu đồng (sau giảm giá).

Vivo V25 Pro 5G giảm giá 4 triệu đồng.

Cụ thể, giảm giá sâu nhất là Vivo V25 Pro 5G với mức giảm 4 triệu đồng (giảm mạnh hơn 1 triệu đồng so với tháng trước), còn 9,99 triệu đồng so với giá niêm yết 13,99 triệu đồng. Dịp này, Vivo V25 5G cũng giảm thêm so với tháng trước, đưa giá máy về mức chỉ còn 8,49 triệu đồng.

Các điện thoại Vivo đang giảm giá mạnh.

Ngoài ra, còn có nhiều mẫu smartphone Vivo đang giảm giá cả triệu đồng như Vivo Y35, cùng nhiều lựa chọn đang giảm giá vài trăm ngàn đồng.

Bảng giá tham khảo smartphone Vivo tháng 7/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Vivo Y01 2GB/32GB 2.390.000 - Vivo Y02 2GB/32GB 2.790.000 2.590.000 Vivo Y02A 3GB/32GB 2.790.000 - Vivo Y02s 3GB/32GB 3.490.000 2.890.000 Vivo T1x 8GB/128GB 5.290.000 - Vivo Y16 4GB/64GB 3.990.000 3.590.000 4GB/128GB 4.490.000 4.190.000 Vivo Y22s 4GB/128GB 5.290.000 4.790.000 8GB/128GB 5.990.000 5.290.000 Vivo Y35 8GB/128GB 6.990.000 5.990.000 Vivo Y36 8GB/256GB 6.990.000 - Vivo Y55 8GB/128GB 5.340.000 - Vivo V25e 8GB/128GB 8.490.000 7.790.000 Vivo V25 5G 8GB/128GB 10.490.000 8.490.000 Vivo V25 Pro 5G 8GB/128GB 13.990.000 9.990.000 Vivo V27e 8GB/256GB 8.990.000 -

* Giá tham khảo ngày 10/7/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

