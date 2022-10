Bảng giá smartphone Samsung: Galaxy Fold3, S22 Bora Purple "rớt thảm" tới 12 triệu

Samsung từ lâu đã được biết đến là một trong những thương hiệu smartphone "rớt giá" mạnh sau một thời gian ra mắt, đặc biệt các dòng flagship như Galaxy S, Note hay gần đây là Flip và Fold. Hiện, nhiều dòng smartphone trên kệ đang có mức giảm từ vài trăm ngàn đồng cho tới hơn chục triệu đồng, áp dụng tới hết ngày 31/10/2022.

Samsung Galaxy Fold3 mới 100% đang "rớt giá" 12 triệu đồng.

Khảo sát vào những ngày cuối tháng 10/2022, Galaxy Fold3 (đã bán ra tại Việt Nam khoảng 1 năm) là smartphone Samsung đang mất giá mạnh nhất với mức giảm 10 - 12 triệu đồng tùy hệ thống, chỉ còn 29,99 triệu đồng (tại FPT Shop) hay 31,99 triệu đồng (tại TGDĐ) so với giá gốc 41,99 triệu đồng.

Dịp này, riêng FPT Shop còn tung nhiều ưu đãi theo chương trình khai trương 5 cửa hàng S.Studio by FPT theo mô hình Samsung Premium Store (SPS). Chẳng hạn, S.Studio by FPT dành tặng khách hàng các suất mua Galaxy S22 Bora Purple với mức giá giảm đến 50%, giá còn từ 10,995 triệu đồng, tặng kèm đế sạc không dây Samsung trị giá 1,29 triệu đồng. Galaxy S22 Bora Purple có giá bán chung là 13,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng.

Galaxy S22 Bora Purple.

Ngoài ra, khách hàng có thể sở hữu bộ đôi siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Fold4 256GB và Galaxy Z Flip4 phiên bản giới hạn với ưu đãi giảm đến 11 triệu đồng kèm bộ quà đặc quyền trị giá 8 triệu đồng, giá lần lượt còn 29,99 triệu đồng và 15,99 triệu đồng. Lưu ý, đây là các mức giá ưu đãi có giới hạn và có điều kiện.

Sản phẩm RAM/ROM Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Samsung Galaxy A03 3GB/32GB 2.990.000 2.590.000 Samsung Galaxy A04 3GB/32GB 2.990.000 - Samsung Galaxy A03s 4GB/64GB 3.690.000 - Samsung Galaxy A04s 4GB/64GB 3.990.000 - Samsung Galaxy A13 4GB/128GB 4.690.000 4.290.000 Samsung Galaxy A23 4G 4GB/128GB 5.690.000 - Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB 6.690.000 - Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB 7.290.000 6.790.000 8GB/128GB 9.990.000 8.590.000 Samsung Galaxy A53 5G 8GB/256GB 10.990.000 8.990.000 Samsung Galaxy A73 5G 8GB/128GB 11.990.000 10.490.000 Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB/128GB 16.990.000 12.990.000 Samsung Galaxy S22 Bora Purple 8GB/128GB 21.990.000 13.990.000 Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB 21.990.000 15.990.000 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB/256GB 26.990.000 18.490.000 Samsung Galaxy S22 Plus 5G 8GB/128GB 25.990.000 19.990.000 8GB/256GB 27.490.000 20.490.000 Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/128GB 23.990.000 20.990.000 8GB/256GB 25.990.000 22.990.000 Samsung Galaxy Z Flip4 5G Flex Mode Collection 8GB/256GB 25.990.000 22.990.000 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8GB/128GB 30.990.000 24.990.000 12GB/256GB 33.990.000 26.990.000 12GB/512GB 36.990.000 29.990.000 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB/256GB 41.990.000 29.990.000 12GB/512GB 44.990.000 32.490.000 Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12GB/256GB 40.990.000 37.990.000 12GB/256GB 44.490.000 41.490.000

* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 29/10/2022

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống

