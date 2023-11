Bảng giá điện thoại Nokia tháng 11/2023: Nokia C32 chỉ 3,09 triệu đồng

Tháng 11/2023, các sản phẩm điện thoại cơ bản và smartphone của Nokia trên kệ hàng tại Việt Nam có nhiều thay đổi. Hiện, Nokia đang bán 5 dòng điện thoại cơ bản và duy nhất còn một mẫu smartphone, tức nhiều smartphone Nokia đã bất ngờ "mất tích" trong tháng này.

Nokia 105 4G.

Cụ thể, điện thoại cơ bản Nokia 105 4G vừa giảm thêm 100.000 đồng so với tháng trước, đưa giá bán về 650.000 đồng, giảm tổng cộng 170.000 so với giá gốc 820.000 đồng. Nokia 110 4G có giá niêm yết 870.000 đồng, hiện còn 660.000 đồng (giữ nguyên so với tháng trước). Nokia 215 4G và Nokia 8210 4G đều không giảm giá, tương ứng có giá 990.000 đồng và 1.590.000 đồng.

Riêng dòng smartphone Nokia C32 đang giảm giá 200.000 đồng so với giá gốc 3,29 triệu đồng, hiện còn 3,09 triệu đồng. Đây là sản phẩm có bộ thân vỏ cứng với khung kim loại chịu lực tốt kết hợp cùng chất liệu kính cường lực chống xước. Dù là sản phẩm nằm trong phân khúc giá tốt, nhưng Nokia C32 vẫn có khả năng chống bụi/chống nước đạt chuẩn IP52.

Nokia C32 với camera chính 50MP.

Bên trong cấu trúc khung vỏ vững vàng, Nokia C32 được trang bị viên pin dung lượng “khủng” 5.050mAh. Khi kết hợp với các tính năng giúp thiết bị sử dụng pin hiệu quả hơn như HMD Super hay trình ngủ đông ứng dụng, C32 có thể đạt ngưỡng trải nghiệm lên tới 3 ngày. Không chỉ vậy, hệ điều hành Android cũng được tùy biến lại để vận hành đơn giản và ít hao pin.

Hệ thống camera kép 50MP trên mặt lưng với cảm biến chính 50MP cho phép thu sáng hiệu quả hơn, kết hợp cùng những thuật toán tối ưu chất lượng tín hiệu hình ảnh nhằm tạo ra các khuôn hình thành phẩm tối ưu. Cùng với đó, Nokia C32 sử dụng cảm biến vân tay tiện lợi tích hợp ngay bên trong phím nguồn.

Bảng giá tham khảo điện thoại Nokia tháng 11/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Nokia 105 4G Điện thoại cơ bản 820.000 650.000 Nokia 110 4G Điện thoại cơ bản 870.000 660.000 Nokia 215 4G Điện thoại cơ bản 990.000 - Nokia 8210 4G Điện thoại cơ bản 1.590.000 - Nokia 5710 XpressAudio Điện thoại cơ bản 1.790.000 1.590.000 Nokia C32 4GB/128GB 3.290.000 3.090.000

* Giá tham khảo tại TGDĐ và FPT Shop ngày 19/11/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]