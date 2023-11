Nokia ra mắt tai nghe không dây khử tiếng ồn chủ động giá rẻ

Clarity Earbuds 2+ được ra mắt một cách khá lặng lẽ và chỉ được phát hiện sau khi Nokiamob ghi nhận sự bổ sung của chiếc tai nghe này trên trang phụ kiện của Nokia Mobile.

Chiếc tai nghe này của Nokia Mobile được bán với giá chỉ 2,35 triệu đồng.

Theo thông tin đăng tải, Clarity Earbuds 2+ mang đến ba lựa chọn màu sắc là So Pink, So Purple và So Grey, với giá bán chỉ 90 EUR ở Châu Âu (2,35 triệu đồng). Thật không may trang chính thức hiện có vẻ đã bị hỏng, và nếu người dùng nhấp vào hình ảnh của tai nghe, nó sẽ chuyển đến một trang chưa tồn tại.

Có lẽ công ty Phần Lan đã “hơi liều lĩnh” và liệt kê nhầm chiếc tai nghe nhét tai này. Dẫu vậy, nhiều thông tin liên quan đến Clarity Earbuds 2+ mới của Nokia đã được ghi nhận để giúp người dùng có cái nhìn thoáng qua về sản phẩm này.

Trước hết, những chiếc tai nghe này có tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC), pin dung lượng 500 mAh bên trong hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài 7 giờ trong một lần sạc, khá tốt khi xem xét đến mức giá phải chăng của nó.

Các lựa chọn màu sắc của Nokia Clarity Earbuds 2+.

Các điểm nổi bật khác của Nokia Clarity Earbuds 2+ bao gồm chất lượng âm thanh không dây nâng cao, giảm tiếng ồn mic kép qua Qualcomm cVc, Fast Pair, chế độ độ trễ thấp, chứng nhận IPX4 và hỗ trợ kết nối đa điểm.

Điều đáng nói là tai nghe mới của Nokia Mobile được làm bằng 60% nhựa tái chế - một tiêu chuẩn của công ty Phần Lan ngày nay.

