Bản sao giá rẻ của đồng hồ Apple Watch bất ngờ lộ thiết kế

Realme đã bắt đầu giới thiệu đồng hồ thông minh mới Realme Watch 3 Pro. Dự kiến, chiếc smartwatch này sẽ ra mắt vào ngày 18/8 tới đây. Theo các hình ảnh tin đồn về mặt trước và cạnh bên, đồng hồ sẽ có thiết kế mặt hình chữ nhật cùng các cạnh phẳng. Phong cách này của đồng hồ gợi nhớ khá nhiều tới các concept Apple Watch Series 8 với các cạnh phẳng tinh tế như iPhone 12/ iPhone 13 Series.

Realme Watch 3 Pro có mặt hình chữ nhật.

Thêm vào đó, sản phẩm còn có một thay đổi lớn so với Realme Watch 2 Pro từ năm ngoái khi chuyển sang màn hình AMOLED.

Cụ thể, đây là một màn hình AMOLED lớn. Trước đó, Realme Watch 2 Pro có màn hình IPS LCD 1,75 inch, Realme Watch 3 mới có màn hình IPS LCD 1,8 inch lớn hơn một chút.

Realme Watch 3 Pro cũng có các cạnh phẳng tinh tế, cao cấp.

Giống như Realme Watch 3, Realme Watch 3 Pro sẽ hỗ trợ gọi điện qua Bluetooth. Thiết bị sẽ được tích hợp bộ thu GPS giống như thế hệ Realme Watch Pro cũ.

Realme Watch 2 Pro có giá 5.000 yên (tương đương 865 nghìn đồng) khi ra mắt tại Ấn Độ vào năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức giá 3.500 yên (khoảng 606 nghìn đồng) của Realme Watch 2. Do đó, Realme Watch 3 Pro có thể sẽ đắt hơn Realme Watch 3 một chút do sở hữu màn hình AMOLED mới xịn hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ban-sao-gia-re-cua-dong-ho-apple-watch-bat-ngo-lo-thiet-ke-1385596.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ban-sao-gia-re-cua-dong-ho-apple-watch-bat-ngo-lo-thiet-ke-1385596.ngn