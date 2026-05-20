Bàn phím rẻ tiền có thực sự “đủ dùng” như nhiều người nghĩ?

Ở phân khúc giá thấp, người dùng thường nhận được bàn phím với những linh kiện giá rẻ dẫn đến mức giá phải chăng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc chi nhiều tiền hơn cho bàn phím cao cấp không phải lúc nào cũng đảm bảo giá trị tương xứng.

Bàn phím giá rẻ thường sử dụng màng cao su, phím ABS mỏng và khung nhựa. Loại bàn phím này, thường được gọi là bàn phím màng, phù hợp cho người dùng thông thường không dành nhiều thời gian trước máy tính. Sau một thời gian sử dụng, chúng có thể gây khó chịu. Ngược lại, bàn phím đắt tiền hơn mang lại trải nghiệm tốt hơn, đặc biệt là bàn phím cơ với nhiều tính năng bổ sung và sự thoải mái vượt trội.

Nhược điểm với bàn phím giá rẻ

Một trong những nhược điểm lớn nhất của bàn phím giá rẻ là chất liệu nhựa ABS mỏng khiến các phím dễ bị mòn do dầu từ ngón tay và bụi bẩn. Điều này dẫn đến tình trạng bề mặt phím trở nên trơn nhẵn và chữ in bị mờ. Mặc dù vệ sinh thường xuyên có thể cải thiện cảm giác gõ, nhưng không thể khôi phục lại kết cấu ban đầu khi các phím đã bị mòn. Hơn nữa, bàn phím màng thường yêu cầu người dùng phải nhấn phím hoàn toàn để thực hiện thao tác, gây cảm giác nặng nề và kém chính xác sau thời gian dài sử dụng.

Trong khi đó, nếu đã sẵn sàng đầu tư thêm, bàn phím cao cấp sẽ mang lại trải nghiệm vượt trội. Nhiều mẫu trong phân khúc này được trang bị công tắc cơ học (switch) thay vì màng cao su giúp người dùng tùy chỉnh với keycap có thể thay thế.

Những bàn phím này không chỉ cải thiện sự thoải mái mà còn mang lại lợi ích lớn cho game thủ chuyên nghiệp với các tính năng như công nghệ phím analog, cho phép điều chỉnh độ nhạy và độ chính xác.

Câu hỏi đặt ra là liệu người dùng có thể phân biệt được sự khác biệt giữa bàn phím đắt tiền và bàn phím rẻ tiền không? Câu trả lời là “có”. Việc lựa chọn bàn phím phù hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Chuyển từ bàn phím khoảng 200.000-400.000 đồng sang bàn phím hơn 1 triệu đồng thường mang lại nhiều tính năng hơn, cải thiện trải nghiệm tổng thể. Tuy nhiên, sự khác biệt khi chuyển từ một bàn phím đắt tiền sang một bàn phím còn đắt hơn nữa có thể không rõ ràng trong sử dụng hàng ngày.