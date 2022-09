Apple tiếp tục đạt được điều mà các đối thủ thèm muốn

Tiếp tục chuỗi thống trị kéo dài một thập kỷ, Apple tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng lợi nhuận từ smartphone, với iPhone thu về 80% tổng lợi nhuận trong ngành. Doanh thu của Apple đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù có vị trí cao thứ hai về doanh số bán smartphone với 16% khi 46,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong khung thời gian này.

Thị phần doanh thu của Apple đạt mức hơn 40%, cao hơn 24% so với công ty ở vị trí thứ hai là Samsung. Quan trọng hơn, tỷ trọng lợi nhuận hoạt động của Apple là khoảng 80%, cao hơn so với mức 20% của Samsung. Thị phần của Apple tăng mạnh so với quý tài chính đầu tiên của năm 2021, ở mức 75%.

Nhìn chung, doanh thu smartphone toàn cầu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái và 15% theo quý, xuống còn 95,8 tỷ USD trong quý 2/2022. Tuy nhiên, lợi nhuận toàn cầu tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 13,1 tỷ USD trong cùng khung thời gian.

Theo Counterpoint Research, các yếu tố liên quan đến việc sụt giảm các lô hàng smartphone toàn cầu bao gồm phong tỏa ở Trung Quốc và các yếu tố địa chính trị đang diễn ra như lạm phát gia tăng và Covid-19. Công ty dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nửa cuối năm 2022 chủ yếu do Apple thúc đẩy. Các nhà sản xuất smartphone hàng đầu được theo dõi là Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO và Vivo.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/apple-tiep-tuc-at-uoc-ieu-ma-cac-oi-thu-them-muon-a572353.html