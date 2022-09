Vừa ra mắt iPhone 14 Series, Apple lại có động thái gây bất ngờ

Báo cáo mới đây cho biết, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm sản lượng dòng iPhone 14 xuống 6 triệu chiếc do nhu cầu thấp.

Nhu cầu đối với dòng iPhone 14 thấp hơn dự đoán

Đây là một báo cáo bất ngờ vì tất cả các dấu hiệu đều cho thấy thị trường có nhu cầu cao đối với các mẫu iPhone Pro đắt tiền hơn. Trên thực tế, thời gian giao hàng của iPhone 14 Pro Max có thời điểm còn lên tới 36,5 ngày - lâu nhất đối với một sản phẩm của Apple trong 6 năm và cho thấy nhu cầu siêu lớn.

Nhu cầu của dòng iPhone 14 thấp hơn dự kiến.

Theo các tin đồn, mục tiêu mới của Apple là sản xuất 90 triệu chiếc iPhone trong nửa cuối năm nay, chỉ tương đương với cùng kỳ năm ngoái và bằng với ước tính ban đầu của Apple.

Tin tức bất ngờ này đã gây ảnh hưởng lớn tới chuỗi cung ứng của Apple, bao gồm các công ty lớn phụ thuộc vào iPhone.

Các công ty này bao gồm xưởng đúc chip TSMC - coi Apple là khách hàng số một của mình. Nhà sản xuất theo hợp đồng Foxconn cũng phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất iPhone.

Trung Quốc - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế, khiến doanh số bán iPhone giảm 11% trong ba ngày đầu ra mắt so với thế hệ năm ngoái.

Cặp iPhone 14 Pro "đắt hàng" hơn dù có giá cao hơn.

Nhu cầu iPhone yếu đơn thuần chỉ là một phần của sự suy giảm nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Theo công ty phân tích IDC, lạm phát toàn cầu, lo ngại về suy thoái, sự khởi đầu của “Thị trường gấu” – sự suy thoái ở Mỹ và cuộc chiến ở Ukraine được coi là những sự kiện sẽ đẩy nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu giảm 6,5% trong năm nay, xuống 1,27 tỷ chiếc.

Các mẫu iPhone 14 Pro "bán chạy" hơn

Nhu cầu yếu đối với dòng iPhone 14 cũng có thể do thiếu sự thay đổi lớn trên iPhone 14 so với iPhone 13. Apple đã loại bỏ phiên bản iPhone mini, thay thế bằng iPhone 14 Plus. Chiếc điện thoại này có thể “bán chạy” vì có thời lượng pin dài.

Nhưng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang “bán chạy” hơn các mẫu iPhone 14 giá phải chăng. Lý do chính có thể là sự thay thế của Dynamic Island cho “tai thỏ”. Khu vực này có thể thay đổi hình dạng để trở thành một công cụ hữu ích cho người dùng iPhone 14 Pro đa nhiệm.

