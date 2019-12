Apple sẽ thay đổi tên gọi cho iPhone 2021

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Nhiều khả năng, Apple sẽ thiết lập lại sơ đồ đặt tên iPhone vào năm 2021, không phải iPhone 13 theo số thứ tự.

Năm 2020 đã gần kề nhưng nhiều người đã nhìn xa hơn về tương lai nơi 2021. Một trong những chủ đề nóng hổi trong thế giới điện thoại thông minh là Apple sẽ đặt tên thế nào cho dòng iPhone của mình? Và trong khi các tin tức đang mải nhắc đến những chiếc iPhone 2020, tên gọi của các mẫu iPhone 2021 cũng khiến không ít người tò mò.

Đầu tiên, giả sử chiếc iPhone tiếp theo sẽ là iPhone 12 và sau đó, chiếc iPhone tiếp theo có thể là iPhone 12S.Vậy khi Apple đạt đến iPhone 13 thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra. Đây là lý do tại sao.

Sự mê tín đang tồn tại và phát triển mạnh trong thế kỷ 21

Hiện nay, tại nhiều quốc gia, số 13 có liên quan đến sự xui xẻo trong văn hóa hiện đại. Thậm chí, rất nhiều người đều tránh nó. Nhiều tòa nhà thậm chí còn không ghi tầng 13 hay không có nút bấm số 13 trong thang máy.

Ảnh concept iPhone 12 với 4 camera sau.

Do đó, sẽ có nhiều người dùng do dự khi mua một chiếc điện thoại mang số 13, dù vô lý nhưng lại khá thuyết phục. Dù thế nào thì Apple vẫn luôn muốn tránh bị áp một lời nguyền lên thiết bị quý giá của mình và khiến nó trải qua điều gì đó không may mắn như iPhone 6 bị uốn cong hoặc Galaxy Note 7 có pin phát nổ.

Việc tránh đặt tên iPhone 13 sẽ không phải là lần đầu tiên của Apple bỏ qua. Chỉ vài năm trước, Apple đã phát hành iPhone 8 và iPhone X cùng một lúc, bỏ qua iPhone 9. Một giả thuyết cho rằng đó là vì số 9 trong tiếng Nhật được phát âm giống như từ có nghĩa đau đớn hoặc tra tấn. Mặt khác, iPhone lại rất phổ biến tại Nhật Bản, nơi Apple nắm giữ khoảng 50% thị phần. Vì vậy, có thể Apple đã chọn bỏ qua iPhone 9 để giữ cho khách hàng Nhật Bản cảm nhận được sự hài lòng trong khi những quốc gia khác trên thế giới không thực sự quan tâm đến việc nhảy lên iPhone X.

Mặt khác, con số không có vẻ là một mối quan tâm nếu chúng ta nhìn vào iOS 13. Tuy nhiên, số lượng cụ thể của phiên bản iOS chưa bao giờ quan trọng như tên của chính iPhone. Xét cho cùng, iOS không phải là thứ mà mọi người mua, nó chỉ đi kèm với điện thoại.

Tên gọi iPhone 13… quá dài

Tất cả các chữ số đơn và 10, 11, 12 là những từ tương đối ngắn và dễ phát âm. Tuy nhiên, khi đến 13, mọi thứ sẽ thay đổi. Ví dụ như tên gọi iPhone 13S Pro Max. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn nếu đến thế hệ iPhone 17.

Các công ty khác như Huawei, chẳng hạn, đã tránh chạm tới con số 13 bằng cách nhảy từ 10 đến 20 đến 30. Tuy nhiên, cuối cùng, những số ngắn đó cũng sẽ hết. Vậy những giải pháp sau đó là gì?

Khởi đầu mới

Có lẽ giải pháp thích hợp nhất là Apple sẽ thiết lập lại việc đánh số cho iPhone. Rất có thể, kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu với iPhone (2021), iPhone 1 hay chỉ đơn giản là iPhone. Đến thời điểm đó, ít nhất 14 năm đã trôi qua kể từ khi phát hành iPhone ban đầu nên sẽ chẳng ai có thể nhầm lẫn giữa iPhone và các thiết bị khác. Để làm cho sự khởi đầu mới phù hợp hơn, Apple được kỳ vọng sẽ kết hợp nó với một sự thay đổi lớn trong iPhone của mình.

Sau iPhone 12 sẽ là iPhone 13?

Với một số sản phẩm khác của mình như máy tính xách tay iPad hoặc MacBook, Apple chủ yếu tránh xa việc đánh số, thay vào đó là năm hoặc thế hệ trong ngoặc đơn. Nhưng nếu phải thêm năm cho mỗi iPhone mới, việc đặt tên sẽ trở nên cồng kềnh hơn so với số tuổi. Rất có thể, số iPhone sẽ biến mất nếu vào một lúc nào đó trong tương lai Apple quyết định rằng không cần phải phát hành điện thoại thông minh mỗi năm. Tất nhiên, khoảnh khắc đó dường như còn xa trong tương lai.

Liệu còn có những lựa chọn thay thế nào khác hay không? Thêm một tên cho mỗi điện thoại? Ví dụ như iPhone Steve? Nghe có vẻ khá ngớ ngẩn vì Apple chưa bao giờ làm điều như thế này trước đây.

Thậm chí, công ty có thể thêm một tiền tố hoặc một hậu tố vào tên, để nhấn mạnh rằng nó là một phần của kỷ nguyên mới. Ví dụ như iPhone X1, iPhone 1X, IPhone 1A? Nghe có vẻ giống như tên tòa nhà, cũng khiến cho cái tên nặng hơn, đó là điều mà Apple sẽ cố gắng tránh ngay từ đầu.

Mọi thứ vẫn ở thì tương lai và người dùng sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có câu trả lời chính xác.

