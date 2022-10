5 lý do khiến iFan không thể chối từ iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus thực sự là một thay đổi lớn của Apple vì chiếc iPhone này đã thay thế iPhone mini. Sản phẩm cung cấp màn hình lớn 6,7 inch với giá thấp hơn iPhone 14 Pro Max và hơn khoảng 3 triệu đồng so với iPhone 14. Vậy người tiêu dùng nên chọn iPhone 14 Plus hay bỏ qua?

iPhone 14 Plus có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm.

Dưới đây là 5 điểm khiến iPhone 14 Plus trở nên vô cùng hấp dẫn.

1. Màn hình lớn hơn với giá thấp hơn iPhone 14 Pro Max

Sự thật là màn hình 6,7 inch của iPhone 14 Plus lớn hơn đáng kể so với màn hình 6,1 inch của iPhone 14. Màn hình của iPhone 14 Plus sẽ giúp hiển thị nhiều nội dung hơn, đặc biệt là khi người dùng muốn lướt web, chụp ảnh,...

iPhone 14 Plus có màn hình lớn - kích cỡ 6,7 inch.

Vì vậy, chủ nhân của iPhone 14 Plus đang nhận được màn hình cùng kích thước như iPhone 14 Pro Max với giá thấp hơn khoảng 6 triệu đồng.

2. Thời lượng pin rất dài

iPhone 14 Plus có dung lượng pin lớn hơn iPhone 14 vì có kích thước vật lý lớn hơn. Trong bài kiểm tra pin của Tom's Guide - lướt web liên tục với kết nối 5G ở độ sáng màn hình 150 nit, iPhone 14 Plus đã kéo dài 11 giờ 57 phút – quá tuyệt vời.

Tuổi thọ pin của iPhone 14 Plus lâu hơn iPhone 14.

Trong khi đó, iPhone 14 chỉ kéo dài 9:28. Vì vậy, iPhone 14 Plus đã cung cấp thời lượng pin lâu hơn gần 2,5 giờ.

3. Camera tuyệt vời

iPhone 14 Plus cung cấp rất nhiều nâng cấp tuyệt vời về camera, bao gồm cảm biến chính sáng hơn và lớn hơn và Photonic Engine để có hình ảnh đẹp hơn trong điều kiện thiếu sáng. Thêm nữa, chiếc iPhone mới mang lại độ chi tiết tốt hơn khi so sánh với ảnh chụp của Galaxy S22.

So sánh ảnh chụp của iPhone 14 Plus và Galaxy S22.

Các điểm nổi bật khác của camera bao gồm: camera góc siêu rộng 12MP giúp chụp cảnh nhiều chi tiết hơn gấp 4 lần và khẩu độ f /1.9 nhanh hơn trên camera selfie 12MP với tính năng tự động lấy nét.

4. Video Action Mode - Chế độ hành động

Khả năng nhiếp ảnh của iPhone 14 Plus được nâng cấp nhẹ so với iPhone 13.

Qua kiểm tra thực tế, Chế độ hành động trên iPhone 14 Plus và iPhone 14 khá ấn tượng. Apple sử dụng camera siêu rộng và phần mềm đặc biệt để cung cấp cảnh quay siêu ổn định khi đối tượng đang chuyển động.

5. Hiệu suất mạnh mẽ

Rõ ràng, chip A15 Bionic bên trong iPhone 14 Plus là từ dòng iPhone 13 Pro năm ngoái. Nhưng con chip này vẫn rất mạnh và được cải thiện về đồ họa. Và không có điện thoại Android nào tốt nhất có thể vượt qua chiếc iPhone này.

Hiệu năng của iPhone 14 Plus vẫn mạnh hơn nhiều smartphone cao cấp Android.

Ví dụ, trên bài kiểm tra 3DMark Wild Life Unlimited đo hiệu suất đồ họa, iPhone 14 Plus đạt 11,512 điểm và đạt tốc độ trung bình 69 khung hình/ giây. Mặt khác, iPhone 13 chỉ đạt được 9.331 điểm và có tốc độ trung bình 56 khung hình/ giây.

Ngoài 5 điểm cộng trên, iPhone 14 Plus vẫn bị chê vì có màn hình tốc độ làm mới 60Hz hơi chậm, không có camera tele nên không có khả năng chụp ảnh zoom tốt.

Tạm kết

iPhone 14 Plus là chiếc iPhone nên xem xét mua dù có giá bán hơi cao – dự kiến từ 27,99 triệu đồng. So với iPhone 14, iPhone 14 Plus được yêu thích hơn vì có màn hình lớn hơn và thời lượng pin lâu hơn nhiều.

