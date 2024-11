Quyết hạ cấp về iPhone 14 Pro sau gần 2 tháng dùng iPhone 16 Plus

Mặc dù iPhone 14 Pro đã được ra mắt từ năm 2022 nhưng những vấn đề với iPhone 16 Plus đã khiến người dùng đưa ra quyết định của mình. Vậy những vấn đề này xuất phát từ đâu? Hãy cùng tìm hiểu.

Kích thước quá lớn

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 16 Plus là màn hình 6,7 inch, một sự nâng cấp đáng hoan nghênh so với màn hình 6,1 inch của iPhone 14 Pro.

Kích thước của iPhone 16 Plus có thể quá lớn với người dùng iPhone 14 Pro.

Nhưng ngay cả với người dùng thích màn hình lớn hơn, kích thước này của iPhone 16 Plus thực sự gây ra vấn đề khi chiếm quá nhiều không gian trong túi và khó sử dụng bằng một tay, đặc biệt khi so với iPhone 6,1 inch. Khi sử dụng ốp lưng, kích thước của nó càng trở nên cồng kềnh hơn gây khó khăn khi di chuyển, đặc biệt là khi chạy bộ.

Camera Control không như mong đợi

Nhiều người thực sự đặt kỳ vọng cao đối với các tính năng trên iPhone 16 Plus, đặc biệt là nút Camera Control và Apple Intelligence. Ngay khi Apple công bố Control Camera, nhiều người đã hào hứng với nó vì khả năng mang lại cách nhanh chóng để bật camera và chụp ảnh từ bất kỳ nơi đâu.

Camera Control về cơ bản không đạt như ý muốn của nhiều người.

Tuy nhiên, thực tế việc sử dụng nút này rất ít, đặc biệt nếu mua ốp lưng không phải từ Apple vì không tương thích tốt với Camera Control, khiến việc sử dụng càng trở nên khó khăn. Hơn nữa, nếu là người dùng thuận tay trái, kích thước lớn của iPhone 16 Plus khiến người dùng gặp khó khăn trong việc với tới và sử dụng Camera Control. Điều này đã làm giảm khả năng chụp ảnh nhanh bằng một tay của tôi.

Apple Intelligence

Bộ công cụ AI quan trọng trên iPhone 16 này hiện đã được triển khai tại Mỹ và một số thị trường khác, tuy nhiên người dùng ở nhiều thị trường vẫn phải đợi đến mùa xuân năm sau để trải nghiệm tính năng này. Trong thời gian chờ đợi, Apple dự kiến sẽ cập nhật Apple Intelligence với các khả năng mới nhằm mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho người dùng.

Apple Intelligence vẫn còn hạn chế về khả năng hoạt động.

Quan trọng hơn, Apple Intelligence chỉ hoạt động trên 6 mẫu iPhone, bao gồm 4 mẫu iPhone 16 và 2 mẫu iPhone 15 Pro của năm ngoái, Mặc dù Apple đã quảng bá Apple Intelligence như một điểm sáng cho dòng iPhone 16, nhưng sự thiếu hụt này đã gây ra sự thất vọng cho nhiều người hâm mộ.

Visual Intelligence

Bên cạnh đó, một tính năng AI độc đáo khác của iPhone 16 là Visual Intelligence cũng chưa khả dụng cho người dùng trừ khi họ đang sử dụng bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 18.2. Tính năng này tương tự như Google Lens, cho phép người dùng hướng camera vào một đối tượng và nhận thông tin từ AI. Tuy nhiên, chiếc iPhone 16 Plus về cơ bản là chưa thể thực hiện điều này.

Visual Intelligence hoạt động tương tự như Google Lens.

Xét cho cùng, khi so sánh với iPhone 14 Pro đã ra mắt cách đây 2 năm, iPhone 16 Plus chỉ có màn hình lớn hơn mà không có nhiều cải tiến đáng kể. Sản phẩm này chỉ đơn giản là mang lại cảm giác giống như một phiên bản lớn hơn của iPhone 14 Pro mà thôi. Kết quả là, người dùng đã trả lại iPhone 16 Plus để quay trở lại với iPhone 14 Pro và sẵn sàng chờ đợi iPhone 17 Air siêu mỏng vào năm sau.

